Вице-премьер Крыма назвал честью попадание в санкционный список Украины
Вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов прокомментировал включение своего имени в санкционный список Украины, заявив, что считает это честью и гордостью.
«Для меня оказаться в этом списке – гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении», – отметил Куршутов, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, сами по себе санкционные списки не несут никаких реальных последствий. Он подчеркнул, что у него нет активов или наград на Украине, которые могли бы быть затронуты ограничениями.
Куршутов добавил, что действия украинской стороны не способны повлиять на его работу и дальнейшую деятельность в Крыму.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о трех пакетах санкций в отношении физических и юридических лиц России, указы о них опубликованы на сайте президента Украины.