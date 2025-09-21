Вице-премьер Крыма назвал честью попадание в санкционный список Украины

Tекст: Дарья Григоренко

«Для меня оказаться в этом списке – гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении», – отметил Куршутов, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, сами по себе санкционные списки не несут никаких реальных последствий. Он подчеркнул, что у него нет активов или наград на Украине, которые могли бы быть затронуты ограничениями.

Куршутов добавил, что действия украинской стороны не способны повлиять на его работу и дальнейшую деятельность в Крыму.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о трех пакетах санкций в отношении физических и юридических лиц России, указы о них опубликованы на сайте президента Украины.