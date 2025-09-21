Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля

Tекст: Ирма Каплан

Всего в списках подсанкционных указаны 66 физических лиц и 13 компаний, против которых применено блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских госнаград, передает ТАСС.

В этот раз Зеленский поместил в списки главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул и внука первого президента Франции генерала Шарля де Голля Пьера. Кроме Гуцул в санкционном списке упомянуты еще 10 молдавских политиков.

Среди россиян подсанкционными стали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, первый замглавы МВД Андрей Кикоть, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство. Также он заявил о намерении переехать в Москву ради сохранения семейных и традиционных ценностей для своих детей.