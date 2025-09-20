  • Новость часаВ Европе начали обсуждать передачу Украине активов России в виде кредита
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    18 комментариев
    20 сентября 2025, 15:55 • Новости дня

    Власти Одессы захотели переименовать улицу Чапаева в честь боевика «Азова»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Улица Василия Чапаева в Одессе может получить новое название в память о боевике формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), погибшем в 2015 году.

    Как передает ТАСС, власти Одессы собираются изменить название улицы Василия Чапаева, выбрав в качестве нового наименования имя боевика националистического формирования «Азов», которое признано террористической организацией и запрещено в России. По информации украинского издания «Общественное. Новости», этот человек погиб в 2015 году.

    Кроме того, по данным того же источника, обсуждается переименование улицы Средней в Хаджибейском районе Одессы. Новая улица, как отмечается, может получить имя погибшего украинского военнослужащего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине переименовали село Первомайское в Раздельнянском районе Одесской области, дав ему название Гуровское в честь Главного управления разведки Минобороны Украины. В Одессе решили переименовать улицы, названные в честь известных одесситов. Власти города отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина.

    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    Комментарии (8)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    СБУ запретила посты о пропавших военных ВСУ

    СБУ запретила размещать посты о пропавших без вести бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты, в которых родственники сообщают о пропавших без вести военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ввела запрет на публикацию сообщений родственников пропавших без вести военнослужащих украинской армии в популярных интернет-сообществах, передает РИА «Новости».

    По словам источника в российских силовых структурах, родственники жалуются в комментариях к постам, что их сообщения о поиске близких целенаправленно не размещаются администрациями украинских пабликов.

    Ранее сообщалось, что число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом подразделении ВСУ «Скала» приблизилось к батальону.

    Группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 07:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и других городах Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепре произошло как минимум четыре серии взрывов. Не менее двух серий взрывов было в Павлограде, передает ТАСС.

    Также взрыв прозвучал в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Кроме того, трижды сообщалось о взрывах в Николаеве (Николаевская область Украины).

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «массированный удар нанесен по объектам врага в Днепропетровске и Павлограде», а также сообщают об «огромных пожарах в городах». По имеющимся данным, «пылают промышленные предприятия». «Применены более 40 дронов и три ракеты», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также прозвучал в Чернигове.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении частично решать проблему нехватки средств на оружие за счет экспорта украинских вооружений.

    Владимир Зеленский заявил о намерении закрыть дефицит в финансировании производства оружия на Украине за счет управляемого экспорта определенных видов вооружения, передает РИА «Новости».

    В своем вечернем обращении он подчеркнул, что выручка от экспорта позволит нарастить производство дронов для фронта и обеспечить финансирование оборонной отрасли. Зеленский отметил, что некоторые современные виды оружия на Украине способны производить в объемах, превышающих внутренние возможности по финансированию.

    Ранее издание Forbes Украина сообщало, что украинский кабмин может разрешить экспорт военной продукции. Власти Украины не раз указывали на нехватку вооружения и жаловались, что техника, передаваемая западными партнерами, зачастую устарела или неисправна. Депутат Александр Федиенко даже называл западное вооружение «металлоломом».

    Депутат Верховной рады Галина Янченко также предупреждала о риске упадка украинского оборонно-промышленного комплекса. По ее мнению, избежать этого возможно при помощи дозированного экспорта вооружений на зарубежные рынки.

    Ранее появилось сообщение, что власти Украины готовятся просить Верховную раду увеличить военные расходы на 300 млрд гривен.

    Киев заявил о нехватке средств для продолжения ведения боевых действий.

    Власти Украины оценили потребности в военных расходах до конца 2025 года в 7,2 млрд долларов.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, повреждена на подконтрольной Украине территории, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    Линия была отключена действием автоматики еще 7 мая и с тех пор не функционирует, в результате чего станция запитана только от единственной линии 750 кВ «Днепровская», идущей с территории Украины, передает ТАСС.

    «Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепр), то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет – это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», – сообщил Черничук.

    Черничук отметил, что даже если Киев не станет восстанавливать резервную линию, у специалистов станции есть план компенсирующих мероприятий, однако внедрить их можно будет только после прекращения боевых действий, так как, «когда противник смотрит <...> с расстояния километра, тяжело что-то делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ. В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Украинский пилот F-16 сбил «Герань» американской ракетой за 100 тыс. долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как украинский пилот F-16 сбивает российский БПЛА «Герань» ракетой AIM-9, при этом стоимость сбитого беспилотника составляет около 20 тыс. долларов, а стоимость AIM-9 – около 100 тыс. долларов.

    Видео первыми распространили украинские ресурсы. При этом даже украинские СМИ отмечают, что ракета истребителя «воздух-воздух» намного дороже БПЛА.

    «Российская газета» указывает, что F-16 «после ряда катастроф опасается применять пушку с короткой дистанции и выпускает по беспилотнику ракету».

    Кроме того, подчеркивается, что «даже час полетного времени F-16 стоит дороже сбитой «Герани» – около 27 тыс. долларов «плюс 17 часов техобслуживания за отдельную плату».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, со схожей проблемой сталкивается и наземная ПВО Украины, поставляемая западными союзниками Киева. Так, стоимость одного взвода NASAMS оценивается в 23 млн долларов, а каждая ракета AIM-120 AMRAAM стоит более 1,2 млн долларов. Применение этих средств ПВО против ударных дронов «Герань» признается экономически невыгодным.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении

    Военкор Громов: Освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск

    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Ямполе украинской армии фактически не за что «цепляться», освобождение этого поселка лишит ВСУ возможности снабжать гарнизон в Северске, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее ВС России вошли в Ямполь. Также стало известно о боях за Переездное и Выемку.

    «Серебрянское лесничество было для ВСУ важнейшим оборонительным рубежом. Взятие его под контроль ВС РФ создает серьезные проблемы для украинской армии», – отметил военкор Федор Громов. Он напомнил, что российские войска вошли в Ямполь. В этом населенном пункте противнику фактически не за что «цепляться», поскольку там нет высотных зданий.

    Преимуществом наших бойцов становится и контроль над лесами, где появляется возможность «подтягивать военных и снабжение», указал собеседник. «Кроме того, освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск», – подчеркнул военкор.

    ВСУ же с потерей населенного пункта не смогут продолжать поддержку гарнизона в Северске по трассе, соединяющей город с Красным Лиманом, добавил Громов. Это отразится на положении противника на южном фланге Северского направления, в частности в населенных пунктах Переездное и Выемка, где российские штурмовики также ведут активные боевые действия.

    «Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, я думаю, украинские военнослужащие в Северске долго не простоят. Противник будет вынужден покидать свои позиции», – спрогнозировал спикер, допустив, что ВСУ станут отходить по проселочным дорогам к Славянску.

    Ранее российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина. Вместе с тем противник пытается замедлить продвижение ВС России.

    «Кроме того, переодевшись в гражданскую одежду, солдаты вооруженных формирований Украины ведут маневренные действия малыми диверсионно-разведывательными группами, пытаясь таким образом ввести в заблуждение наших бойцов. Одну из таких групп численностью из трех человек наши бойцы уже уничтожили при попытке зайти во фланг атакующим подразделениям ВС РФ», – сказал Марочко ТАСС.

    Одновременно российские войска ведут бои в населенных пунктах Переездное и Выемка. «В первом случае они охватывают Северск с юга, во втором – выравнивают линию фронта», – уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с агентством. Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

    Положение группировки противника на северном фланге Северского направления особенно ухудшилось после успехов российской армии в Серебрянском лесничестве, пишет отраслевой Telegram-канал «Рыбарь». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность местных боев, и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ

    Зеленский объявил о создании штурмовых войск ВСУ

    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ближайшую неделю-десять дней на Украине планируется запуск нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании отдельного рода штурмовых войск в составе вооруженных сил страны, передает РИА «Новости». Он пояснил, что принято решение о формировании этих подразделений, и подготовительные мероприятия уже начались. По словам Зеленского, работа новых штурмовых войск стартует примерно через неделю или десять дней. Президент отметил, что современные штурмовые войска будут оснащены дронами и соответствующим техническим обеспечением. Зеленский заявил: «Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине не осталось никакой законной власти. Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 07:32 • Новости дня
    Постпреды стран ЕС собрались обсудить санкции против России 26 сентября

    Tекст: Антон Антонов

    Постпреды стран Евросоюза соберутся 26 сентября, чтобы обсудить 19-й пакет антироссийских санкций, предложенный Еврокомиссией, следует из повестки заседания.

    Заседание назначено на 9.30 по брюссельскому времени (10.30 мск). Повестка включает согласование экономических ограничительных мер и персональных санкций в ответ на действия России, которые Евросоюз считает «дестабилизирующими ситуацию на Украине» и «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и и независимости Украины», передает РИА «Новости».

    В случае достижения договоренности на уровне постоянных представителей, пакет антироссийских мер должен быть технически утвержден странами ЕС на министерском уровне. После этого его опубликуют в официальном журнале Евросоюза, и санкции вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила свое предложение по новым санкциям. Она предложила санкции против компаний Китая за поддержку российского ВПК. Также Еврокомиссия выдвинула инициативу по санкциям против нефтяных компаний Китая и третьих стран.

    Евросоюз решил ввести ограничения против системы «Мир» за пределами России. Еврокомиссия предложила ввести санкции против 45 российских компаний. В частности, она выступила за рестрикции в отношении российских банков и инициировала полный запрет на сделки с Роснефтью. Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к искусственному интеллекту и геоданным, запретить россиянам операции с криптовалютами.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 22:09 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Чернигове

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины действует воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ.

    Сигнал воздушной тревоги действует также в Киеве и Киевской области Украины. Кроме того, сирены сработали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нежинском районе Черниговской области Украины несколько взрывов повредили склады, транспортные объекты и железнодорожную станцию, охраняемую украинскими военными. В ночь на пятницу в Киеве также произошли взрывы.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Песков обвинил Европу в саботаже урегулирования на Украине

    Песков: Европа мешает мирному урегулированию украинского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, такая позиция мешает достижению мира и препятствует урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам для урегулирования конфликта и многое делает в этом направлении.

    «С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного [урегулирования] – наоборот, это чинит препятствия», – заявил Песков.

    Ранее Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 19:52 • Новости дня
    Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прилагает значительные усилия для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Путин сохраняет готовность к урегулированию ситуации и делает многое для этого, передает ТАСС.

    «Готовность к урегулированию и желание урегулировать [ситуацию] политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», – сказал Песков.

    Пресс-секретарь комментировал ситуацию в контексте резких заявлений президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, Трамп также продолжает прилагать усилия для решения украинского кризиса и его эмоциональная реакция объяснима.

    Ранее Трамп заявил о разочаровании российской стороной в вопросе украинского урегулирования.

    В июле Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку достичь всех ее целей политико-дипломатическим способом сейчас невозможно.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 21:23 • Новости дня
    Водитель погиб после удара ВСУ по грузовику в Белгородской области

    В Белгородской области водитель погиб после удара ВСУ по грузовику

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Отрадовка Белгородской области водитель грузового автомобиля скончался на месте из-за атаки со стороны ВСУ, транспорт сгорел.

    О целенаправленном ударе ВСУ по грузовому автомобилю в селе Отрадовка Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, мужчина скончался на месте от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что регион скорбит вместе с ними.

    По его информации, удар пришелся именно по грузовику, который был полностью уничтожен огнем после атаки. Другие подробности и возможные последствия удара не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного обстрела Васильевского муниципального округа украинскими силами погибла женщина.

    В населенном пункте Шандриголово украинские боевики взяли в заложники девушку и ребенка, а затем девушка погибла при ударе украинского дрона. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Два человека пострадали после удара дрона ВСУ по Энергодару

    На автозаправке в Энергодаре ранения получили два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энергодаре в результате атаки беспилотника пострадали двое людей и были повреждены автомобили на территории автозаправочной станции.

    Два человека были ранены в ходе атаки украинского беспилотника на автозаправку в Энергодаре, передает ТАСС. Мэр города Максим Пухов сообщил, что объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки также повреждены несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС.

    Пухов отметил: «Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС. На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения».

    Он добавил, что помощь раненым гражданским уже оказывается. Данные о степени повреждений автомобилей и характере ранений пострадавших уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о полной ответственности стран-участниц «дроновой коалиции» за атаки ВСУ на гражданские объекты России. В результате массированных атак дронами в нескольких районах Белгородской области пострадали мирные жители и жилые дома.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации