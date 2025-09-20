Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...0 комментариев
Власти Одессы захотели переименовать улицу Чапаева в честь боевика «Азова»
Улица Василия Чапаева в Одессе может получить новое название в память о боевике формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), погибшем в 2015 году.
Как передает ТАСС, власти Одессы собираются изменить название улицы Василия Чапаева, выбрав в качестве нового наименования имя боевика националистического формирования «Азов», которое признано террористической организацией и запрещено в России. По информации украинского издания «Общественное. Новости», этот человек погиб в 2015 году.
Кроме того, по данным того же источника, обсуждается переименование улицы Средней в Хаджибейском районе Одессы. Новая улица, как отмечается, может получить имя погибшего украинского военнослужащего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине переименовали село Первомайское в Раздельнянском районе Одесской области, дав ему название Гуровское в честь Главного управления разведки Минобороны Украины. В Одессе решили переименовать улицы, названные в честь известных одесситов. Власти города отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина.