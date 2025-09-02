Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!26 комментариев
За ночь над Ростовской областью уничтожили 13 украинских дронов
В ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее ночью врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пожаре на верхних этажах двух многоэтажек в Ростове-на-Дону. Также он отмечал, что пришлось эвакуировать 320 жителей одного из домов из-за неразорвавшегося снаряда.