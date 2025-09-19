  • Новость часаРоссия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    19 сентября 2025, 21:05

    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»

    Ученые рассказали о гибели десяти из 75 мышей на спутнике «Бион-М» №2

    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе космического эксперимента на борту «Бион-М» №2 десять из семидесяти пяти запущенных мышей погибли, несмотря на положительную оценку итогов учеными.

    Как сообщает Интерфакс, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал, что из 75 самцов мышей, отправленных на орбиту на аппарате «Бион-М» №2, десять не вернулись живыми.

    По его словам, специалисты готовы к таким потерям, так как исследования на животных всегда сопряжены с определенными рисками. Орлов отметил: «При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета».

    Причины гибели грызунов были разными и связаны, в том числе, с агрессивным поведением самцов и внутригрупповыми конфликтами. По словам Орлова, все научные данные, полученные в ходе эксперимента, были сохранены и будут проанализированы для выяснения деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский биоспутник с экспериментальными животными, растениями и биоматериалами был доставлен на околоземную орбиту. Спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» № 2 с живыми организмами на борту вернулся на Землю после месячного полета по орбите.

    17 сентября 2025, 02:49
    Новая «квазилуна» обнаружена на околоземной орбите
    Новая «квазилуна» обнаружена на околоземной орбите
    @ CNSA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года. Возможно, это новейшая квазилуния Земли, считают астрономы.

    По словам астрономов, квазилуны – это астероиды, которые, с точки зрения землян, вращаются вокруг Земли, как и спутник планет Луна. Однако на самом деле они вращаются вокруг Солнца, лишь временно перемещаясь по Солнечной системе рядом с Землей, пишет Live Science.

    Если статус недавно обнаруженного астероида, получившего название 2025 PN7, подтвердится, это будет не единственный объект, который ведет себя как спутник Земли. Есть еще семь известных квазилун на орбитах, подобных земным, и они «полны сюрпризов», сказал соавтор исследования Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе.

    Из этих квазилуний 2025 PN7 является «самым маленьким и наименее стабильным известным квазиспутником Земли», сообщил де ла Фуэнте Маркос в электронном письме Live Science.

    Ширина недавно открытого астероида составляет всего 62 фута (19 м), что немного меньше, чем у метеорита, который взорвался над Челябинском в 2013 году.

    Официально астероид классифицируется как имеющий яркость 26-звездной величины, то есть его можно увидеть только в хорошие телескопы. Однако именно небольшой размер и тусклость позволяли 2025 PN7 долгое время оставаться незамеченной.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследователям из МГУ удалось получить снимки Луны, используя спутник дистанционного зондирования Земли, благодаря специально разработанным программам баллистики и планирования.

    В начале сентября астероид 2025 QD8

    прошел на расстоянии около 200 тыс. км от Земли внутри лунной орбиты, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.


    17 сентября 2025, 12:34
    Ученые сообщили о сближении гигантского астероида с Землей

    Ученые ИКИ РАН сообщили о сближении 290-метрового астероида FA22 с Землей 18 сентября

    Ученые сообщили о сближении гигантского астероида с Землей
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Астероид 2025 FA22, чей диаметр превышает размер челябинского метеорита примерно в тысячу раз, пролетит утром 18 сентября ближе лунной орбиты, сообщили ученые.

    Один из крупнейших астероидов текущего года, 2025 FA22, пролетит мимо Земли 18 сентября, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На минимальное расстояние от нашей планеты – чуть больше диаметра лунной орбиты – он приблизится примерно в 10 утра по московскому времени. Размер астероида составляет в среднем 166 метров, длина – около 290 метров, а масса превышает массу челябинского метеорита в тысячу раз.

    В перечень потенциально опасных для Земли объектов 2025 FA22 входит регулярно, однако вероятность столкновения с планетой оценивается как исчезающе малая. В начале года она составляла примерно 0,01%, сейчас – практически равна нулю. По словам учёных, траектория астероида гарантированно обходит как Землю, так и Луну.

    Это крупнейший из известных астероидов, который в 2025 году проходит на расстоянии менее миллиона километров от нашей планеты. В современной истории человечества падения метеоритов таких размеров не зафиксировано; даже Аризонский кратер в США оставлен телом в 10–100 раз меньшей массой.

    Наблюдать прохождение 2025 FA22 в любительские телескопы практически невозможно – для этого потребуется инструмент с диаметром объектива не менее 30 см. Ученые отмечают, что орбита астероида синхронизирована с Землей: подобное сближение уже происходило в сентябре 1940 года, а следующее ожидается только в 2173 году. На такой орбите вероятность падения астероида на Землю в будущем сохраняется.

    В среду сообщалось, что астрономы обнаружили новую «квазилуну» на околоземной орбите.

    Ранее астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, пролетел на расстоянии 200 тыс. км от Земли.

    Осенью жители всех стран Северного полушария смогут наблюдать комету C/2025 A6 Lemmon, которая станет особенно яркой примерно 8 ноября.

    19 сентября 2025, 19:19
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    18 сентября 2025, 05:15
    Нейробиолог Бернетт назвал лучший способ ответить на оскорбление

    Tекст: Ирма Каплан

    Часто говорят: «Палки и камни могут сломать мне кости, но слова никогда не причинят мне боли», но это неправда, так как критика и отказы вызывают активность мозга, неотличимую от той, что вызывает физическая боль, то есть это оскорбления, причиняющие боль, рассказал нейробиолог Дин Бернетт.

    В статье для BBC Science Focus нейробиолог, лектор и автор бестселлеров «Мозг-идиот» и «Счастливый мозг» доктор Дин Бернетт ответил на вопрос читателя его блога о том, как лучше всего ответить на оскорбление.

    Бернетт в начале ответа оговорился, как исследования показали, что последствия оскорбления зависят как от получателя, так и от того, кто его нанес.

    Когда дело доходит до прямых оскорблений (не имеющих социально-исторического веса), цели их нанесения имеют значительный контроль над последствиями. Существует множество научно обоснованных способов успешно нейтрализовать оскорбления или обратить их вспять.

    Один из них – приписать оскорбителю принадлежность к категории, представив его как человека с более низким статусом, легко высмеиваемого.

    Кто-то говорит: «Твоя стрижка выглядит глупо». Ты отвечаешь: «Ладно-ладно, остынь, бабуся». То есть ты помещаешь агрессора в категорию пожилых, немодных, оторванных от реальности людей. Это выставляет его в худшем свете. Особенно если он никак не может быть бабушкой и ему чуть за 20 лет.

    Еще вариант – найти аргумент, который оскорбитель приводит в свой адрес, и усилить его.

    Он говорит: «Я не понимаю, почему [твой привлекательный партнер] с тобой», а ты говоришь: «Хочешь, я тебе объясню? Цветными карандашами?» Они хотели вас оскорбить, но ответ превращает это в признание того, что их легко сбить с толку.

    Есть также и со-конструирующая критика, когда оскорбление принимается и развивается. Это обезоруживает агрессора.

    Он говорит: «Ты толстый!» Ответ: «Надеюсь, что это так, ведь я потратил кучу денег, чтобы так выглядеть».

    Есть еще бесчисленное множество ответных реплик, но все они вращаются вокруг центральной темы: не давать оскорбителю власти, не давать ему повышенного статуса и сохранять контроль над диалогом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Пермского края в суде обязали выплатить компенсацию за оскорбление знакомой, в ссоре женщина использовала слово «овца».

    17 сентября 2025, 21:16
    СМИ сообщили о планах воскресить птицу додо

    Американский стартап Colossal Biosciences запланировал воскресить птицу додо за семь лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская компания, получившая известность после работы с лютоволками, намерена возродить вымершую птицу додо в ближайшие семь лет.

    Ожидается, что биотехнологическая компания Colossal Biosciences сможет восстановить додо в течение пяти-семи лет, передает Блумберг. Глава компании Бен Ламм заявил, что Colossal уже вырастила первичные зародышевые клетки голубей, которые являются близким видом к додо.

    По информации агентства, Colossal привлекла 120 млн долларов инвестиций, в том числе средства от режиссера Питера Джексона. Общий объем вложений в этот стартап достиг 555 млн долларов.

    Ранее, как передавал Блумберг, Colossal Biosciences уже «воскресила» вид ужасных волков, известных под названием лютоволки, ставших популярными после появления в сериале «Игра престолов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители компании уточнили, что речь идет о серых волках с генными модификациями, а не полном возрождении лютоволка.

    Джордж Мартин признался, что был глубоко тронут встречей с «лютоволками», которых ученые из Colossal Biosciences «воскресили» спустя более 12 тыс. лет. Профессор Константин Крутовский объяснил, что воссоздание древних мамонтов невозможно из-за отсутствия качественных образцов ДНК.

    17 сентября 2025, 08:45
    Правительство поручило разработать в России технологию «человек на чипе»

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России поручило создать отечественную систему скрининга лекарств с использованием модели «человек на чипе», следует из постановления Кабмина.

    Правительство России поручило создать отечественную систему скрининга лекарств с использованием модели «человек на чипе», передает ТАСС.

    Новый подход позволит тестировать лекарства на клетках, воспроизводящих работу человеческого организма, без необходимости проведения испытаний на животных и в пробирках.

    Технология основана на биоинженерных чипах, где через микроканалы проходят питательные растворы, а на специальных поверхностях размещаются живые клетки. Это позволяет формировать среды, максимально приближенные к реальным условиям работы органов и организма в целом. Такой способ, по мнению специалистов, значительно ускоряет отбор наиболее перспективных кандидатов для разработки новых лекарств.

    В России уже существуют разработки «органов на чипе». В этом году ученые НИИ пульмонологии ФМБА России создали «легкое на чипе» и применяют эту модель для оценки воздействия экстремального арктического климата на дыхательную систему. Подобные чипы печени, почек и кишечника также проходят испытания.

    Работа над созданием и внедрением «органов на чипе» включена в государственные программы, в частности в инициативу «Приоритет-2030». В Сибирском государственном медицинском университете ведутся исследования, направленные на создание органоида печени с микрометастазами для тестирования новых противоопухолевых препаратов.

    Ранее мировая судоходная отрасль привлекла искусственный интеллект для выявления опасных грузов.

    Компания Cortical Labs в Австралии представила первый биологический компьютер CL1 на основе выращенных нейронов человеческого мозга.

    Компания Neuralink намерена имплантировать мозговой чип Blindsight для возвращения зрения в течение ближайших 12 месяцев.

    17 сентября 2025, 10:45
    Роскосмос объявил о разработке российского аналога Starlink

    Глава Роскосмоса Баканов объявил о разработке российского аналога Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России началась разработка собственной спутниковой системы связи, аналогичной американскому проекту Starlink, с акцентом на создание отечественного терминала, сказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    О работах по созданию российского аналога терминала Starlink сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

    В эфире «Соловьев Live» он заявил: «Скоро у нас будет создан свой терминал "Старлинк". В обязательном порядке надо делать и свое спутниковое устройство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос пообещал запустить российский аналог Starlink к 2030 году. Российские ученые создали систему идентификации спутников с земли. Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал развитие спутникового интернета в стране.

    17 сентября 2025, 22:28
    Ученые ВМО заявили о восстановлении озонового слоя

    Tекст: Ирма Каплан

    Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) заявили, что, по сравнению с предыдущими годами, общий уровень озонового слоя в стратосфере в 2024 году был выше над большей частью земного шара, что позволяет надеяться на его восстановление спустя 40 лет с тех пор, как ученые обнаружили растущую прореху над Антарктидой.

    Новое многообещающее исследование показало, что защитный экран планеты, расположенный примерно в 32 км над поверхностью планеты, возможно, восстанавливается, глубина озоновой дыры в 2024 году была ниже средней, а максимальный дефицит озона составил 46,1 млн тонн 29 сентября, пишет Daily Mail.

    Более того, озоновая дыра, появляющаяся над Антарктидой каждую весну, значительно меньше среднего показателя за 1990–2020 годы.

    «Озоновый слой восстанавливается. Это достижение напоминает нам о том, что прогресс возможен, когда страны прислушиваются к прдостережениям науки», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

    Если прогресс сохранится в таком же темпе, озоновый слой вскоре может восстановиться до значений 1980 года (до появления озоновой дыры).

    Эксперты прогнозируют, что полное восстановление может произойти примерно к 2066 году в Антарктиде, к 2045 году в Арктике и к 2040 году во всем остальном мире.

    Озоновый слой – это естественный солнцезащитный экран Земли, который защищает людей, растения и животных, отфильтровывая вредное ультрафиолетовое излучение. Без него значительно возрос бы риск развития рака кожи, катаракты и повреждения экосистем из-за чрезмерного воздействия ультрафиолета.

    Еще в 1970-х годах ученые впервые выразили обеспокоенность воздействием искусственных химических веществ, известных как хлорфторуглероды (ХФУ), на озоновый слой.

    В частности, ХФУ использовались в различных продуктах, включая холодильное оборудование, кондиционеры, огнезащитную пену и даже лак для волос.

    В 1987 году было подписано международное соглашение под названием Монреальский протокол, которое привело к поэтапному отказу от более чем 99% этих озоноразрушающих веществ.

    Но было уже слишком поздно – в озоновом слое над Антарктидой образовалась огромная дыра. Помимо ХФУ, озоновая дыра остается открытой и из-за глобального потепления.

    «Побочным эффектом глобального потепления является небольшое понижение температуры озонового слоя. Это означает, что над Антарктидой может образоваться больше стратосферных облаков, что приведет к задержке восстановления озоновой дыры над Антарктидой», – пояснила Британская антарктическая служба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время геомагнитных бурь в течение суток может разрушиться до четверти озонового слоя Земли, заявили физики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической обсерватории.

    18 сентября 2025, 13:21
    Российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений

    Ученые ФИАН установили мировой рекорд точности квантовых вычислений

    Tекст: Мария Иванова

    Группа российских ученых добилась самой высокой точности квантовых вычислений, экспериментально продемонстрировав успех на задаче поиска по неупорядоченной базе данных.

    Российские ученые установили мировой рекорд по точности квантовых вычислений, передает РИА «Новости».

    Разработка российских специалистов расширяет возможности квантовых компьютеров в решении практических задач, таких как оптимизация, логистика и моделирование молекул.

    Пресс-служба Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) уточняет, что «ученые отечественного квантового проекта в рамках выполнения дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» реализовали самый большой в мире квантовый алгоритм на кудитах».

    Повышение точности квантовых вычислений было подтверждено экспериментально при решении задачи поиска по неупорядоченной базе данных. По словам разработчиков, их подходы позволят квантовым компьютерам решать задачи, которые ранее были им недоступны. Результаты исследования опубликованы в одном из ведущих международных журналов по физике Physical Review Letters.

    Проект реализовали научные группы ФИАН под руководством академика Николая Колачевского вместе с коллегами из Российской квантового центра (РКЦ), командой Алексея Федорова. Квантовый алгоритм представляет собой программное обеспечение, задающее последовательность операций с квантовой информацией, что существенно отличает такие вычисления от классических.

    Особенность квантовых вычислителей в том, что их основная единица – кубит – может находиться сразу в нескольких состояниях, а число возможных состояний резко увеличивается при объединении кубитов. Это позволяет решать задачи, с которыми не справляются современные суперкомпьютеры, в том числе применять вычисления для разработки новых материалов, лекарств и сложных логистических оптимизаций.

    Развитие квантовых вычислений, по мнению экспертов, станет одной из основ технологической независимости России в перспективе до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.

    В начале сентября в столичном университете МГТУ прошла церемония запуска российских криостатов сверхнизких температур и облачного доступа к квантовому комплексу с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова.

    Между тем ученые СФУ создали гибкие и экологичные материалы для рентген-детекторов.

    18 сентября 2025, 10:59
    Ученый сообщил о пролете опасного астероида мимо Земли

    Потенциально опасный астероид 2025 FA22 прошел мимо Земли и Луны

    Tекст: Мария Иванова

    Астероид 2025 FA22 размером почти 300 метров пролетел на минимальном расстоянии от Земли утром 18 сентября.

    Потенциально опасный астероид 2025 FA22 диаметром около 300 метров безопасно пролетел мимо Земли и сейчас отдаляется от нашей планеты, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, передает РИА «Новости».

    По его словам, в 10.41 по московскому времени астероид прошел на минимальном расстоянии от Земли и Луны, что позволило ученым точно подтвердить отсутствие угрозы столкновения.

    Астероид 2025 FA22 был обнаружен в марте этого года и некоторое время возглавлял список наиболее опасных для Земли объектов по версии Европейского космического агентства. Впрочем, уже за сутки до сближения вероятность опасности была значительно снижена, однако учёные смогли сделать окончательный вывод только после прохода объекта.

    Богачев объяснил, что, хотя астероид уже удаляется от Земли, его яркость на небе увеличивается, поскольку теперь он полностью освещен Солнцем. Наибольшей видимости объект достигнет 20-21 сентября, однако наблюдать его можно будет лишь через телескопы с апертурой не менее 30 сантиметров.

    Следующее сближение этого астероида с Землей ожидается 20 августа 2026 года, но оно будет проходить в 25 раз дальше, чем сейчас. Опасно близкие пролеты прогнозируются лишь в 2089 и 2173 годах, однако траектория астероида может измениться, отметил ученый.

    Напомним, накануне ученые ИКИ РАН сообщили о сближении 290-метрового астероида FA22 с Землей 18 сентября.

    Между текм на околоземной орбите обнаружена новая «квазилуна».

    18 сентября 2025, 13:14
    Ученые сообщили о скором выходе Земли из опасной зоны

    Ученые ИКИ РАН сообщили о выходе Земли из зоны корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    Планета завершает четырехдневный период прохождения через поток возмущенной плазмы от корональной дыры, агеомагнитные индексы стабилизировались в зеленой зоне, сообщили ученые.

    Земля до конца суток полностью выйдет из зоны действия крупной корональной дыры, отмечается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Ученые подчеркивают, что сейчас наблюдается быстрое снижение скорости межпланетного газа, а температура и плотность возвращаются к средним значениям.

    Планета находилась в потоке возмущенной плазмы четыре дня. За это время серьезные геомагнитные бури были отмечены только в первый день, 15 сентября, когда фиксировались колебания до уровня G3. После этого магнитное поле стабилизировалось, а с 16 по 18 сентября геомагнитные индексы оставались на повышенном, но безопасном уровне.

    Небольшая вероятность слабых возмущений сохраняется сегодня, однако уже с завтрашнего дня специалисты не ожидают новых геомагнитных аномалий, связанные с корональной дырой. Ситуация с солнечными вспышками также остается стабильной: мощность выбросов плазмы низкая, их траектории проходят мимо Земли.

    В ближайшие дни, по оценке ученых, обстановка в околоземном пространстве будет спокойной.

    Ранее в четверг ученые сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки.

    Ученые ранее предупредили о возможных слабых магнитных бурях на Земле.

    В начале недели на Земле зафиксировали повторную магнитную бурю.

    18 сентября 2025, 14:45
    Cygnus XL произвел стыковку с МКС

    Cygnus XL доставил на МКС 5 тонн грузов для научных экспериментов

    Tекст: Мария Иванова

    Новый грузовой корабль Cygnus XL с увеличенной грузоподъемностью до 5 тонн успешно пристыковался к МКС после однодневной задержки из-за неполадок двигателя.

    Грузовой корабль Cygnus XL корпорации Northrop Grumman успешно состыковался с Международной космической станцией, передает ТАСС.

    Как сообщили в НАСА, операция прошла в 14.24 по московскому времени, когда американские астронавты Зина Кардман и Джонни Ким с помощью руки-манипулятора Canadarm2 захватили корабль и подвели его к шлюзовому люку.

    Изначально Cygnus XL должен был прибыть к МКС 17 сентября, однако стыковка была перенесена из-за сбоя в работе основного двигателя, который отключился преждевременно. В результате корабль добрался до станции с однодневной задержкой.

    Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX с новым грузовым кораблем состоялся 14 сентября с космодрома на мысе Канаверал. Для Cygnus XL этот полет стал первым – новая модификация способна доставлять до 5 тонн грузов, что значительно больше, чем у стандартной версии (примерно 3,8 тонны).

    На борту транспортного корабля находятся материалы для создания полупроводниковых кристаллов, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков и ультрафиолетовая система, которая предотвращает размножение бактерий в воде на борту МКС.

    Напомним, 25 августа корабль Cargo Dragon совершил успешную стыковку с МКС в автономном режиме.

    А 13 сентября на Международную космическую станцию прибыл грузовой корабль с оборудованием для экспериментов по созданию чистых полупроводников и новым скафандром «Орлан-МКС».


    17 сентября 2025, 09:19
    Ученые предупредили о возможных слабых магнитных бурях на Земле

    ИКИ РАН: На Земле возможны слабые магнитные бури

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра в среду ожидается повышенная вероятность слабых магнитных бурь и геомагнитных возмущений, отметил ученые.

    На Землев среду ожидаются слабые магнитные бури из-за высокой скорости солнечного ветра, сообщает Telegram-канал лабораториb солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Как отмечают ученые, за минувшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, несмотря на повышенную солнечную активность, которая не представляла угрозы для нашей планеты.

    В ближайшие сутки специалисты прогнозируют высокую вероятность геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь. Это связано с тем, что солнечный ветер продолжает двигаться на высокой скорости, что увеличивает риски для магнитосферы Земли. Вспышечная активность на Солнце также останется повышенной, возможно ее умеренное усиление в течение дня.

    Напомним, накангуне утром на Земле зафиксировали повторную магнитную бурю.

    В сентябре на Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря.

    В период с 27 сентября по 20 октября в России на телеэкранах возможны помехи из-за солнечной интерференции.

    19 сентября 2025, 10:14
    Вертолеты подняли в воздух для встречи аппарата «Бион-М»

    Вертолеты подняли в воздух в Оренбургской области для встречи аппарата «Бион-М»

    Tекст: Мария Иванова

    В оренбургских степях в пятницу ожидается посадка спускаемого аппарата биологической миссии, для встречи были привлечены три вертолета, сообщили в Роскосмосе.

    Три поисковых вертолета были подняты для встречи спускаемого аппарата «Бион-М» №2, передает Роскосмос.

    Ожидается, что аппарат приземлится в течение дня на территории Оренбургской области. Предварительно двигатели аппарата успешно отработали импульс на торможение по программе полета.

    Последующий этап включает обеспечение безопасности и оперативное обнаружение аппарата после посадки с помощью поисковых групп на вертолетах. Специалисты находятся в готовности для оказания необходимой поддержки при встрече и транспортировке капсулы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос показал видео с мышами на борту спутника «Бион-М» в условиях невесомости.

    20 августа ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Байконур вывела на орбиту биологический спутник «Бион-М» № 2.

    18 сентября 2025, 09:47
    Роскосмос и АФК «Система» договорились создать спутниковую группировку ДЗЗ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве подписано соглашение между Роскосмосом и АФК «Система» о формировании новой орбитальной группировки космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.

    Роскосмос и АФК «Система» заключили соглашение о создании орбитальной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли, передает ТАСС. Документ подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.

    В сообщении пресс-службы указывается, что соглашение направлено на формирование эффективной спутниковой группировки для ДЗЗ.

    Проект будет реализован с участием дочерней компании АФК «Система» – группы компаний «Спутникс», которая займется формированием группировки спутников. Вывод аппаратов на орбиту осуществит Роскосмос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос пообещал запустить российский аналог Starlink к 2030 году. Роскосмос сообщил о снижении стоимости запуска груза на ракете «Союз-5» до 300 тыс. рублей за 1 кг. Роскосмос направил первую ступень ракеты «Союз-5» на испытания.

    18 сентября 2025, 10:45
    Ученые сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки

    Ученые ИКИ РАН сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная обстановка на Земле быстро приходит в норму, несмотря на сохраняющийся рост вспышечной активности на Солнце и умеренные риски для планеты, сообщили ученые.

    Геомагнитная обстановка быстро стабилизируется, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    За прошедшие сутки космическая погода оставалась спокойной, несмотря на повышенную вспышечную активность, которая не представляла рисков для Земли.

    По прогнозу ученых на ближайшие сутки, геомагнитная обстановка продолжит оставаться стабильной, возможны лишь незначительные возмущения. Специалисты отмечают, что процесс стабилизации идет быстро и серьезных колебаний не ожидается.

    Вспышечная активность сохраняется на повышенном уровне и продолжает медленно расти, однако риски для Земли пока оцениваются как умеренные.

    Напомним, накануне ученые предупредили о возможности слабых магнитных бурь на Земле.

    За день до этого а планете утром зафиксировали повторную магнитную бурю.

    Ранее ученые сообщили о необычном выбросе плазмы на Солнце.

