Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»

Ученые рассказали о гибели десяти из 75 мышей на спутнике «Бион-М» №2

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Интерфакс, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал, что из 75 самцов мышей, отправленных на орбиту на аппарате «Бион-М» №2, десять не вернулись живыми.

По его словам, специалисты готовы к таким потерям, так как исследования на животных всегда сопряжены с определенными рисками. Орлов отметил: «При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета».

Причины гибели грызунов были разными и связаны, в том числе, с агрессивным поведением самцов и внутригрупповыми конфликтами. По словам Орлова, все научные данные, полученные в ходе эксперимента, были сохранены и будут проанализированы для выяснения деталей произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский биоспутник с экспериментальными животными, растениями и биоматериалами был доставлен на околоземную орбиту. Спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» № 2 с живыми организмами на борту вернулся на Землю после месячного полета по орбите.