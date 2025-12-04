Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.15 комментариев
Опасную тропическую микроводоросль впервые обнаружили на Дальнем Востоке
Потенциально токсичная микроводоросль, которая ранее обитала только в теплых морях, впервые обнаружена в тихоокеанских водах России, сообщает Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.
Как сообщили ученые, потенциально токсичную микроводоросль рода Coolia впервые нашли в тихоокеанских водах России, передает РИА «Новости». Как отмечается, ранее представители рода Coolia обитали только в теплых морях, самым северным регионом их распространения называлось восточное побережье Корейского полуострова. Теперь же впервые один из видов данного рода, Coolia malayensis, зафиксирован в заливе Петра Великого Японского моря. Новая находка в северных водах связывается с глобальным потеплением, поскольку ареалы потенциально опасных динофлагеллят из родов Gambierdiscus, Ostreopsis и Coolia постепенно расширяются на умеренные широты. В статье ученых, опубликованной в журнале Botanica Marina, подчеркивается, что C. malayensis был обнаружен в условиях температуры от 10 до 26 градусов и солености от 23 до 35%. При этом в зимний период температура воды в заливе Петра Великого снижается до минус 1,7 градусов, что значительно ниже обычных условий обитания для этой микроводоросли. Для понимания жизнеспособности C. malayensis в столь суровых условиях российские специалисты планируют дальнейшие наблюдения. Морские динофлагелляты могут выделять токсины, которые при ярко выраженном цветении водорослей вызывают опасные для человека заболевания и значительный экологический и экономический ущерб. «Динофлагелляты родов Coolia, Gambierdiscus и Ostreopsis являются ответственными за сигуатеру – опасное для человека заболевание, распространенное в тропической и субтропической зоне», – говорится в сообщении центра.
