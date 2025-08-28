В России установили пути распространения токсичных микроводорослей в мировом океане

Tекст: Дарья Григоренко

Российские ученые из Института Мирового океана ДВФУ выявили четыре ключевых пути распространения токсичных микроводорослей по Мировому океану. Исследование показало, что основными механизмами переноса опасных микроорганизмов являются морские течения, мигрирующие животные, балластные воды судов, а также деятельность предприятий аквакультуры и береговая инфраструктура, передает Газета.Ru.

Морские течения признаны главным природным фактором глобального распространения микроводорослей: они переносят вегетативные клетки и цисты фитопланктона, способные выживать годы в донных осадках. Штормовая активность ускоряет этот процесс и увеличивает вероятность перемещения микроорганизмов на большие расстояния.

Важную роль в переносе фитопланктона играют мигрирующие морские млекопитающие – киты, дельфины, черепахи и рыбы, которые перемещают водоросли как внутри своего организма, так и на поверхности тела. Еще одним значимым путем распространения остаются балластные воды судов, в которых опасные цисты могут сохраняться и перемещаться между регионами.

Деятельность предприятий аквакультуры, строительство или дноуглубительные работы также способствуют подъему донных отложений, где микроводоросли могут десятилетиями находиться в неактивном состоянии. Как отметил директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников, «покоящиеся стадии микроводорослей работают как биологические мины замедленного действия – они могут годами ждать подходящего момента в донных отложениях, а затем внезапно активизироваться и создать экологическую катастрофу, аналогичную той, которую мы все наблюдали на Камчатке осенью 2020 года».

Работы проведены в рамках программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий на 2024–2026 годы, которую координирует КамГУ им. Витуса Беринга при участии 10 научных организаций.

