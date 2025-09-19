Участник «Интервидения» из Китая рассказал о мечте жить в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Музыкант признался, что не хочет возвращаться на родину после окончания конкурса и мечтает остаться жить в Москве, передает РИА «Новости».

«Я вчера общался с российскими коллегами и задумался на тему того, что «Интервидение» все-таки когда-то закончится, и я вернусь обратно в Китай. Мне будет очень грустно, я не хочу уезжать из России. Я даже спросил, сколько стоит квартира в Москве. Я бы хотел купить квартиру и жить здесь, тогда я смогу ощутить в полной мере русскую культуру и Россию», – сказал Ван Си.

Также артист подчеркнул, что не планирует менять профессию или пробовать себя в других сферах искусства. По словам музыканта, он гордится званием музыканта и полностью отдает себя творчеству, хотя иногда сталкивается с выгоранием. Ван Си добавил, что уважает музыку и считает важным полностью посвятить себя выбранному делу.

Ранее организаторы музыкального конкурса объявили о назначении индийской актрисы и модели Стэфи Патель и китайского телеведущего Мэнга Лэя международными ведущими предстоящего «Интервидения-2025».

Напомним, участие в «Интервидении-2025» подтвердили 19 стран.