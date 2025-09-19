  • Новость часаРоссийские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    19 сентября 2025, 13:55 • Новости дня

    Захарова обвинила The Washington Post в двойных стандартах

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД раскритиковала The Washington Post за публикацию, в которой Россия обвиняется в использовании убийства Чарли Кирка в пропагандистских целях.

    Захарова в Telegram-канале обратила внимание на двойные стандарты американского издания The Washington Post.

    Она прокомментировала публикацию газеты, в которой Россию обвинили в якобы использовании убийства американского активиста Чарли Кирка в пропагандистских целях.

    Дипломат заявила: «Хочется спросить у этого издания, оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации Байдена «использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистских целях?».

    Напомним, 31-летний политический активист Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    В его убийстве обвинили 22-летнего Тайлера Робинсона.

    Шоу известного американского телеведущего Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live приостановили после высказываний Киммела о смерти Кирка.

    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    16 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times

    Дробницкий: Лишение леволиберальных СМИ монополии на вещание станет вызовом для Трампа

    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В большинстве случаев американским леволиберальным СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и выплатить Дональду Трампу компенсацию. Президент США выставит это как свою победу. Но его ключевая проблема останется нерешенной, так как мейнстримная пресса продолжит публиковать домыслы и фейки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал иск Трампа на 15 млрд долларов против The New York Times.

    «Леволиберальные силы обладают в США медийной монополией. Ведущие американские новостные агентства держат дискурс и освещают события в том виде, в котором это выгодно вышестоящей элите», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что через прессу распространялись домыслы, а порой и просто фейки о Дональде Трампе: его решениях, заявлениях, а также о прошлом политика.

    «Правоконсервативные каналы, например, Fox News, а также интернет-активисты не могут полностью сломать медийную картину. Поэтому американский лидер борется с этой проблемой своими методами. Один из них – исключение журналистов из пула Белого дома. Так произошло, в частности с корреспондентами агентства Associated Press. Другой способ – открытое указание на «нечистоплотность» представителей СМИ», – указал собеседник.

    Наконец, еще один «прием» Трампа – это судебные иски о клевете, добавил аналитик. «Президент США нащупал болевую точку: для начала разбирательств ему достаточно указать, что сведения, опубликованные в прессе, ведут к потере его лица, к моральным издержкам. В подавляющем большинстве случаев СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и заплатить деньги», – уточнил Дробницкий.

    Такое разрешение ситуации выставляется американским лидером как победа. По прогнозам аналитика, иск Трампа против The New York Times ждет именно такая развязка. Как бы то ни было, ключевая проблема президента США остается нерешенной – мейнстримные медиа продолжат «ругать» президента, поскольку это их основная деятельность. «Заплатят они несколько миллионов долларов, но цель куда важнее, чем эти деньги», – подчеркнул политолог.

    Превратить иски, что называется, в «массовое оружие» против СМИ не выйдет. «Во-первых, издержки несут обе стороны. Во-вторых, владельцы медиа будут оказывать давление на судей, которые назначены в основном еще демократами. Наконец, разорить издания, вынудив их платить «откупные», не получится», – детализировал спикер.

    «Дело в том, что американские СМИ принадлежат крупным корпорациям, которые, разумеется, участвуют в политике. Поэтому в случае угрозы банкротства или закрытия изданий или телеканалов, им дадут деньги, ведь это политически важный канал. Другими словами, с помощью частных исков заставить мейнтримные медиа перестать делать то, что они считают своим предназначением, достаточно сложно. Трампу нужно предпринимать другие меры», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп подал иск против газеты The New York Times на 15 млрд долларов, обвинив ее в клевете и оскорблениях. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social. Он назвал издание «рупором леворадикальной Демократической партии» и «одним из худших и самых деградировавших» в США.

    «The New York Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, MAGA-движении («Америка прежде всего») и нашей стране в целом. <...> New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида», – написал Трамп.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. В частности, телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с президентом о клевете и согласился заплатить библиотеке Трампа 15 млн долларов. В июле 2025 года Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить 16 млн долларов, чтобы урегулировать иск главы Белого дома о вмешательстве телеканала в выборы.

    В том же месяцев Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты The Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

    18 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта

    Лавров: Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выделяется среди западных политиков своим подходом к ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    В интервью передаче «Большая игра» на Первом канале Лавров отметил, что Трамп, в отличие от других западных лидеров, понимает важность обращения к причинам конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики, такие как премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте, занимают жесткую позицию, предполагающую нанесение России «стратегического поражения» и восстановление суверенитета Украины в границах 1991 года.

    Лавров подчеркнул, что, в отличие от них, Трамп и его команда не раз демонстрировали публичное понимание необходимости рассматривать первопричины конфликта на Украине.

    Ранее Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине.

    18 сентября 2025, 05:59 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения в распространении дезинформации о смерти Кирка

    Посольство России отвергло обвинения в распространении фейков о смерти Кирка

    Россия отвергла обвинения в распространении дезинформации о смерти Кирка
    @ Charles-McClintock Wilson/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь посольства России в США Андрей Бондарев ответил на появившиеся обвинения Москвы в якобы распространении фейков о смерти праворадикального активиста Чарли Кирка посредством ботов.

    «Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая Соединенные Штаты. Мы считаем неприемлемым, что эта трагедия используется в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии», – написал Бондарев в ответ на запрос агентства Associated Press (AP).

    Ранее республиканец Спенсер Кокс заявил на пресс-конференции об убийстве Кирка, что «противники хотят насилия».

    «У нас есть боты из России, Китая, со всего мира, которые пытаются распространять дезинформацию и поощрять насилие», – сказал он.

    AP упоминает Россию вместе с Китаем и Ираном, которые отрицают, что дезинформировали американцев. В частности, представитель МИД КНР сообщил, что страна «решительно выступает против того, чтобы некоторые американские политики обвиняли Китай в распространении дезинформации и поощрении насилия».

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого. Бывший президент США Барак Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.

    Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.



    18 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Трамп не счел ошибкой приглашение Путина на Аляску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не считает ошибкой приглашение президента России Владимира Путина на Аляску, несмотря на продолжающуюся спецоперацию на Украине.

    Президент США Дональд Трамп не считает ошибочным свое приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить Аляску, передает РИА «Новости». На этот счет американскому лидеру был задан вопрос на пресс-конференции в Британии, где Трамп находится с официальным визитом.

    Трамп кратко ответил на вопрос журналистов: «Нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что российские власти не оправдали его ожиданий по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что усилия Владимира Путина приводят к росту числа стран, понимающих российскую позицию по ситуации на Украине и причинам спецоперации.

    Песков также подчеркнул, что Трамп циничен в хорошем смысле слова, с ним проще договариваться, так как он смотрит на ситуацию с позиции бизнеса.


    19 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта

    Трамп: США помогут поддерживать мир на Украине после завершения конфликта

    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены участвовать в обеспечении безопасности, когда конфликт «будет урегулирован». Он заверил, что США «помогут поддерживать мир», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», – заявил глава американского государства.

    Он подчеркнул, что на данный момент Вашингтон оказывает поддержку Киеву, предоставляя разведывательные данные.

    Американский лидер выразил уверенность, что мирное урегулирование украинского кризиса будет достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп считает, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Трамп призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России. Американский президент выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия на Украине.

    18 сентября 2025, 17:47 • Новости дня
    Трамп заявил о разочаровании российской стороной в вопросе украинского урегулирования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти России не оправдали его ожиданий по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    В беседе с журналистами Трамп заявил, что российский лидер «подвел его», передает РИА «Новости». «Путин меня подвел. Действительно подвел», – сказал глава Белого дома.

    Ранее Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Газета New York Times писала, что Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

    17 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Лавров заявил о невозможности «соблазнить Путина» торговлей с США

    Tекст: Вера Басилая

    Любые «обмены» территориями или попытки «соблазнить» президента России Владимира Путина восстановлением торговли с Соединенными Штатами не приведут к изменениям в позиции России по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Попытки «соблазнить» российского президента Владимира Путина восстановлением торговли с США не приведут к изменениям по вопросу Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    Он отметил, что любые «обмены территориями» также не являются рабочим вариантом для урегулирования конфликта.

    Глава МИД напомнил о словах Владимира Зеленского, что победой для Украины будет сохранение государственности, даже без возвращения к границам 1991 года. По словам Лаврова, Зеленский этим признал невозможность возврата к прежней жизни, «как будто ничего не произошло».

    Однако, добавил Лавров, недавно Зеленский подчеркнул на одной из международных конференций, что не допустит передачи России ни одной части украинской земли. Министр отметил, что есть ошибочное мнение, будто обмен территориями или восстановление торговых отношений с Америкой могут остановить конфликт, но на самом деле это не так.

    Лавров также заявил, что западные страны продолжают политику изоляции России, намерены конфисковывать российские активы в пользу Киева и усиливать военную поддержку Украины. По его словам, Зеленский пытается не допустить, чтобы на Западе возобладал более прагматичный подход к ситуации.

    Ранее Владимир Зеленский упрекнул Дональда Трампа в недостаточном давлении, «чтобы справиться с Путиным».

    Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по вопросу Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от излишнего оптимизма.

    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    17 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа

    Песков: Даты следующих контактов Путина и Трампа пока не определены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    «В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном продолжается на различных уровнях – через дипломатические каналы и посредством представителей администраций обоих государств. Однако, по словам Пескова, пока не обсуждаются конкретные детали или даты контактов на высшем уровне.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    17 сентября 2025, 21:08 • Новости дня
    Власти США поместили россиянина Постового в иммиграционный центр

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иммиграционные власти США задержали гражданина России Дениса Постового после того, как суд одобрил перевод его под домашний арест.

    По словам адвоката Уильяма Коффилда, ранее в сентябре суд разрешил перевести Постового под домашний арест из федерального округа Колумбия во Флориду, передает ТАСС. Однако, как отметил защитник, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США забрали его из тюрьмы до освобождения и перевели в центр содержания службы в Фармвилле, штат Вирджиния.

    «В настоящее время его [Постового] содержат в центре задержания», – сообщил адвокат. Кроме того, Коффилд добавил, что его подзащитный не имеет легального статуса в США и защита добивается его освобождения под залог.

    В сентябре прошлого года минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.

    18 сентября 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп допустил завершение конфликта на Украине из-за снижения цен на нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил мнение, что дальнейшее снижение цен на нефть вынудит власти России согласиться на завершение конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «В конечном счете, если цены на нефть упадут, или Россия прекратит ее продавать, у них не останется другого выбора, кроме как согласиться», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что был недоволен тем, что союзники США по НАТО и Евросоюзу продолжали покупать российскую нефть. По его словам, ему пришлось занять жесткую позицию в отношении Индии, которая также закупала нефть у России.

    Кроме того, американский президент выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия на Украине. «Так не кажется», – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета после возвращения из Британии. Однако он добавил, что «в нужное время нам надо будет это сделать. Это будет жестко».

    Ранее американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Американский лидер заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Владимир Зеленский упрекнул Дональда Трампа в недостаточном давлении, чтобы справиться с Путиным.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности соблазнить Путина торговлей с США.

    16 сентября 2025, 14:15 • Новости дня
    Американское шоу показало карту Украины без Крыма

    Карта Украины без Крыма появилась в юбилейном выпуске американского шоу

    Tекст: Денис Тельманов

    В эпизоде, посвященном десятилетию программы, на экране появилась карта Украины без Крыма на фоне изображения танков.

    Карта Украины без Крыма была показана в одном из недавних выпусков «Позднего шоу» с ведущим Стивеном Кольбером, передает РИА «Новости».

    В выпуске, приуроченном к десятилетнему юбилею передачи, Кольбер вспоминал ключевые события прошедших лет, среди которых назвал запуск Airpods компанией Apple, вручение Пулитцеровской премии Кендрику Ламару, разработку вакцин против Covid-19 и начало спецоперации на Украине.

    На экране была показана карта Украины без Крыма, в сопровождении изображения танков. Кольбер иронично прокомментировал одну из тем: «Сразу видно, чего можно добиться, когда бывший комик с телешоу баллотируется в президенты».

    Украинские СМИ, включая «Зеркало недели» и агентство УНИАН, также обратили внимание на отсутствие Крыма на показанной карте. Ранее телеканал CBS объявил о закрытии «Позднего шоу» в мае 2026 года после более чем тридцатилетней истории программы. Стивен Кольбер был последним ведущим передачи и неоднократно критиковал экс-президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считает, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что отказ Киева обсуждать территориальные уступки России приведет к затяжному политическому кризису на Украине.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что инициатива Киева включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей является попыткой сорвать процесс поиска решений украинского кризиса между Россией и США.

    17 сентября 2025, 09:49 • Новости дня
    Володин обвинил Байдена и Европу в росте радикализма в мире

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин связал рост радикализма в мире с поддержкой ЛГБТ-движения (движение признано в России экстремистским и запрещено) западными политиками, в частности экс-президентом США Джо Байденом.

    Володин заявил, что бывший президент США Джо Байден и лидеры европейских стран своими действиями создали атмосферу радикализма, с которой сегодня сталкивается весь мир. Он отметил, что финансируя деятельность ЛГБТ-движения (движение признано экстремистским и запрещено в России), западные политики «вырастили радикалов». По его словам, эта политика наносит огромный ущерб государствам и политическим системам, следует из видео в канале Max Володина.

    Володин также напомнил о недавних трагических событиях в Соединенных Штатах и выразил мнение, что в отношении президента Дональда Трампа ведется шантаж, а его ближайших соратников пытаются устранить. Он подчеркнул, что сам Трамп чудом избежал гибели во время избирательной кампании.

    Ранее Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка, проживал вместе с человеком, совершающим трансгендерный переход.

    Убийство Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране существует «радикально левая группа сумасшедших», и пообещал решить эту проблему.

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе.

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

