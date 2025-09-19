Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?4 комментария
ВС России за неделю нанесли четыре групповых удара по связанной с ВСУ инфраструктуре
С 13 по 19 сентября ВС России нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ.
Кроме того, удары наносились по арсеналам, центрам подготовки операторов беспилотников, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшую неделю средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 1667 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 85 тыс. беспилотников, 628 ЗРК, 25 172 танка и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 29 721 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 182 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру. За день до этого ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.
Ранее они поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.