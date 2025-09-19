ВС России за неделю нанесли четыре групповых удара по связанной с ВСУ инфраструктуре

ВС за неделю нанесли четыре групповых удара по связанной с ВСУ инфраструктуре

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по арсеналам, центрам подготовки операторов беспилотников, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За прошедшую неделю средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 1667 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 85 тыс. беспилотников, 628 ЗРК, 25 172 танка и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 29 721 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 182 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру. За день до этого ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

Ранее они поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.