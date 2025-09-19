Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне

Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пятницу в Херсоне, который находится под контролем украинских военных, прозвучала серия взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала: «В Херсоне слышны взрывы».

