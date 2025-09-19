Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.2 комментария
В городе Херсон, находящемся под контролем украинской армии, раздались несколько мощных взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное».
