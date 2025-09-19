Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
Опубликованы первые кадры из Серебрянского лесничества, освобожденного российскими войсками от вооруженных сил Украины.
Кадры освобожденного Серебрянского лесничества были опубликованы в Telegram РИА «Новости».
Разведчики группировки российских войск «Запад» показали бывшие позиции ВСУ. Многие из них полностью разрушены, однако некоторые укрепления остались практически нетронутыми. В районе бывшей линии обороны обнаружено большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Отмечается, что подступы к позициям были защищены многокилометровыми линиями колючей проволоки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские войска завершают освобождение и зачистку Серебрянского лесничества.