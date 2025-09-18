  • Новость часаПутин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО
    Почему прибалты держатся за остатки связей с Россией
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    Россияне назвали главные фильмы 90-х
    Путин объявил о сохранении семейной и дальневосточной ипотеки
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня

    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    17 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

    Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

     «Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», –  сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

    Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

    Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.

    18 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге

    ФСБ задержала агентов Украины за подготовку покушения в Петербурге

    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы, исполнитель переоделся в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержаны граждане России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, они, по версии следствия, готовили теракт против главы одного из оборонных предприятий, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Агенты планировали подорвать его автомобиль с помощью самодельной бомбы. Двое из задержанных следили за будущей жертвой, изучали маршруты. Они через тайник на кладбище передали исполнителю взрывное устройство.

    Исполнитель переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки двинулся к месту преступления. Он был задержан при попытке минирования автомобиля.

    В ходе опросов задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с киевским режимом через мессенджер Telegram.

    Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные заключены под стражу.

    Продолжаются следственные действия для возможной дополнительной квалификации обвинения по статьям о создании террористического сообщества, участии в террористической организации и государственной измене. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Ранее в Астрахани ФСБ задержала выходца из Северной Африки, его подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке.

    В Подмосковье силовики задержали местного жителя за перевод денег на счета ВСУ.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    17 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время визита в Британию несколько раз положил руку на спину короля Карла III, что попало в эфир американских телеканалов.

    Один из случаев произошел перед началом военной церемонии в Виндзорском замке, где Трамп похлопал монарха по спине во время подъема на помост, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN отмечал, что Трамп во время первого государственного визита в 2019 году приобнял королеву Елизавету II после тоста, однако тогда Букингемский дворец не выразил недовольства этим поступком.

    Сейчас Трамп находится в Британии со вторым государственным визитом. В ближайшую среду в Лондоне намечена масштабная акция против визита американского президента, аналогичная протестам 2019 года.

    В понедельник Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию.

    В 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».

    18 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду

    Американист Дудаков: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду и шапито

    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После первого визита в Британию в 2019 году Дональд Трамп не сделал выводов: он все так же ведет себя не по протоколу. Впрочем, «выходки» американца не остаются без ответа со стороны королевской семьи, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал итоги первого дня визита Трампа в Британию.

    «Визит Дональда Трампа в Британию изначально превратился в клоунаду и шапито. Во-первых, в Лондоне проходят протесты против президента США. Причем участники акции в большинстве своем не британцы, а американцы либеральных взглядов, которые уехали в эмиграцию после победы Трампа. Поэтому они не питают никаких симпатий к нынешнему главе Белого дома», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Во-вторых, Трамп снова нарушает протокол», – продолжил собеседник, напомнив, что похожая ситуация была в 2019 году. Тогда американский лидер заставлял королеву Елизавету II ждать его, а также коснулся ее спины. Сейчас же политик похлопывает по плечу Карла III, обгоняет британского монарха во время смотра почетного караула. Местная пресса обращает пристальное внимание на такие жесты. Это считается «обязательным информационным шумом» вокруг визита и нормой работы СМИ Британии.

    Впрочем, действия Трампа, вероятно, нравятся далеко не всем в королевской семья. Карл III, в частности реагирует на «выходки» президента США взаимностью. «Король Британии, например, предлагал американскому политику алкогольные коктейли, отлично зная, что тот не пьет алкоголь. Кроме того, на торжественный ужин в Виндзорском замке пригласили медиамагната Руперта Мердока, с которым глава Белого дома судится», – детализировал Дудаков.

    По его мнению, Карл III рассказывал Трампу про «зеленую повестку», которая американцу совсем не близка. «Я не думаю, что им удалось о чем-то договориться или сделать шаг к улучшению отношений между странами. Более серьезные переговоры пройдут в четверг: глава США и Кир Стармер обсудят Украину и другие вопросы. Сомневаюсь, что встреча политиков приведет к подвижкам», – заключил политолог.

    Накануне король Британии Карл III и его супруга Камилла приняли Дональда Трампа и его жену Меланию в Виндзорском замке, куда чета Трампов приехала на каретах. По прибытии президент США и британский монарх проинспектировали почетный караул. При этом пресса обратила внимание на то, что король Карл III скромно ходил позади Трампа, пока тот шел с гвардейцем и что-то обсуждал с ним.

    Во время подъема по лестнице глава Белого дома несколько раз дружески похлопывал британского монарха по плечу, хотя прикасаться к нему не принято по этикету. В 2019 году во время своего первого государственного визита в Британию Трампа тоже посчитали «нарушителем протокола»: тогда он слегка коснулся спины королевы Елизаветы II, отмечало агентство РИА «Новости».

    Вечером в Виндзорском замке прошел торжественный банкет. Королева Камилла и супруга Трампа Мелания пришли в желтом и синем платьях. Карл III выступил с речью, в которой затронул Украину. Он повторил, что Лондон остается на стороне Киева. Американский лидер заявил, что США и Британия принесли человечеству «больше пользы, чем любые другие две страны за всю историю». «Мы должны продолжать отстаивать ценности и народы англоязычного мира», – отметил он.

    Глава Белого дома подарил Карлу III реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра в качестве символа «исторического партнерства». Трамп в свою очередь получил в подарок книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости, принятой в Филадельфии 4 июля 1776 года, пишет ТАСС.

    Примечательно, что, когда Трампа принимали в Виндзорском замке, в центральной части Лондона проходили акции против его визита. Демонстранты несли плакаты с надписями «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа» (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), а также с сатирическими изображения главы США в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях хозяина Белого дома с финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    В четверг у американского политика запланированы переговоры с премьером Британии Киром Стармером. Последний отказался от идеи добиться нулевых пошлин на экспорт стали в США и вместо этого сосредоточится во время переговоров с Трампом на вопросе о «постоянной» ставке на уровне 25%, пишет Financial Times.

    Впрочем, их встреча «не будет лишена опасностей», сообщает Reuters. Тревогу вызывает совместная пресс-конференция политиков, на которой журналисты могут расспросить обоих о деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненном в сексуальном насилии, и израильско-палестинском конфликте.

    18 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    В Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов в Харьковской области были уничтожены склады с БПЛА, цех по ремонту техники и общежитие с иностранными наемниками.

    Склады с беспилотниками, ракетами РСЗО, а также цех по ремонту военной техники и общежитие с иностранными наемниками были уничтожены в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удары пришлись по промзоне Харькова, где, по его словам, находились склады с вооружением и ремонтная база.

    Лебедев подчеркнул: «Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из Центральной Америки, до ста человек». Он также сообщил о поражении позиций украинских военных и уничтожении техники, спрятанной в ангарах на окраинах области.

    По словам Лебедева, удары затронули Купянский и Богодуховский районы, где были уничтожены военные ВСУ, а в одном из случаев взорвалась хозяйственная постройка с полевым складом. Кроме того, поражены были объекты, готовившиеся к перемещению в сторону Волчанска.

    В Донецкой народной республике удары были нанесены по территории Доброполья и пригородам Славянска. По словам Лебедева, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов украинских войск.

    Он отметил, что на место удара прибыли кареты скорой помощи, а связью управляли немецкоговорящие иностранные военные. Лебедев добавил, что использовавшееся оборудование было новым и дорогостоящим.

    Ранее в ряде украинских регионов были зафиксированы удары по объектам железнодорожной и оборонной промышленности, что привело к перебоям с электроснабжением.

    Подполье сообщало о разгроме логистического центра ВСУ под Одессой. Также подполье доложило о поражении складов ВСУ и баз наемников.

    18 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной

    Военкор Коц: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

    @ RT/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об очередном обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной.

    По его данным, на этот раз Россия передала украинской стороне тысячу тел погибших, а Украина вернула России только 24 тела.

    «Очередной обмен телами – 1000 на 24», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    В августе российская сторона осуществила передачу Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    18 сентября 2025, 10:06 • Новости дня
    В Подмосковье вскрыли пособников украинских колл-центров
    @ IrinaVolk_MVD

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области задержали подозреваемых, которые организовали офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Задержанные из Московской области и Краснодарского края предоставляли финансовые услуги телефонным мошенникам с Украины, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    По данным следствия, они получали, обналичивали, переводили в криптовалюту и перечисляли деньги аферистов, обманывавших россиян по телефону.

    Для этого в арендованной квартире в Одинцово был создан круглосуточный офис. Злоумышленники могли быстро обналичить деньги через банкоматы до блокировки счетов.

    У подозреваемых нашли множество мобильных телефонов, банковских карт, оргтехнику, крупную сумму наличных, документы и другие доказательства. Анализ изъятого имущества показал, что ежедневный оборот преступных средств составлял примерно 10 млн рублей.

    Ранее ФСБ вычислила группу мошенников в нескольких регионах России. Злоумышленники работали в связке с украинскими колл-центрами. Группа занималась дистанционным мошенничеством и вымогала крупные суммы у граждан.

    Заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев пояснял, что большая часть похищенных украинскими колл-центрами у россиян денег направляется на финансирование ВСУ.

    17 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва

    Tекст: Ирма Каплан

    Снижение ставки федрезерва происходит в США впервые за девять месяцев и составляет 1/4 процентного пункта, продолжая балансировать на показателях занятости и инфляции, сказано в пресс-релизе Федерально резервной системы (ФРС).

    «В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 1/4 процентного пункта с 4 до 4 -1/4 процента. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогноза и баланс рисков», – сказано в релизе.

    В ФРС уточнили: последние показатели говорят о том, что в первой половине 2025 года рост экономической активности в США замедлился, как и рост числа рабочих мест, а уровень безработицы вырос, хотя и остается низким. Однако инфляция ускорилась и остается несколько повышенной.

    Комитет ФРС отметил, что стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, при этом неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой.

    Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал главу ФРС  Джерома Пауэлла снизить ставку или оставить должность. Джером Пауэлл, однако, сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне 4,25 – 4,5% годовых. В сентябре нефть подешевела после двух дней роста в ожидании решений ФРС США.

    17 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Reuters: Украине для отопительного сезона нужно докупить газ на 1 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прохождения предстоящего отопительного сезона Украине потребуется закупить газ на сумму от 500 млн до 1 млрд долларов, сообщили СМИ.

    Reuters ссылается на собственные расчеты и заявления представителей украинских энергетических компаний. Как уточнил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко, на сегодняшний день на Украине накоплено около 11 млрд кубометров газа. Это составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

    Бывший глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон напомнил, что для зимы прошлого года Украина подготовила 12,8 млрд кубометров газа, однако этих запасов оказалось недостаточно.

    Напомним, в четверг поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию был остановлен.

    В августе бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украину этой зимой может ждать острая нехватка газа и продовольствия на фоне пустых газовых хранилищ и массового нашествия саранчи, уничтожающей урожай.

    18 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины
    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Дональда Трампа Мелания вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях в желтом и синем.

    Мероприятие организовали в честь официального визита Трампа и его супруги в Британию, присутствовали сам король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт, передает РБК.

    Первая леди США и супруга британского короля появились в платьях в расцветке украинского флага.

    Карл III заявил, что Британия поддерживает киевский режим вместе с США.

    Напомним, Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. В ходе него глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

    До этого президент США пояснял, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.

    18 сентября 2025, 04:08 • Новости дня
    Трамп объявил «Антифа» террористической организацией
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против левых группировок после убийства политического активиста правого толка Чарли Кирка, объявив антифашистское движение «Антифа» террористической организацией.

    В социальной сети Truth Трамп заявил, что «причисляет» движение к террористическим организациям.

    «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении тех, кто финансирует движение «Антифа» в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», – цитирует Трампа Reuters.

    В агентстве отметили, что пока неясно, какую юридическую силу имеет заявление Трампа в соцсети. По словам экспертов, «Антифа» – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

    Трамп и высокопоставленные чиновники неоднократно обвиняли левые группировки в создании атмосферы враждебности по отношению к консерваторам перед убийством Кирка. Критики говорят, что Трамп использует убийство Кирка как предлог для расправы с политическими оппонентами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп допустил возможность признания движения «Антифа» террористической организацией на фоне убийства активиста Чарли Кирка.

    Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в университете Юты. Трамп использовал убийство одного из самых известных молодых республиканских политиков для атаки на радикальных левых.

    Имя убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после заявления его отца, полицейского с 27-летним стажем, в полицию.

    СМИ сообщали, что следователи обнаружили на пулях винтовки, из которой могли убить Кирка, выгравированные лозунги антифашистского движения «Антифа».

    18 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США

    Эксперт Дробницкий: Внесение «Антифа» в список террористов может привести к протестам в США

    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Объявление президентом США Дональдом Трампом «Антифа» террористической организацией похоже на пиар Белого дома, попыткой в глазах своих сторонников жестко отреагировать на убийство Чарли Кирка. Но чрезмерное давление администрации на левых активистов может привести к массовым митингам по всей стране, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Антифа» – это, по сути, зонтичный бренд для огромного количества объединений и движений по всему миру, деятельность и уставы которых могут даже противоречить друг другу. Поэтому собственно организацию с таким названием глава Белого дома Дональд Трамп не сможет объявить террористической за неимением какого-то конкретного юридического лица. Эта инициатива напоминает попытку запретить зло», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако не отреагировать на убийство Чарли Кирка Трамп тоже не может – в глазах ядерной части республиканского электората это будет выглядеть как откровенная слабость. Таким образом, глава Белого дома может внести в президентский список террористов несколько наиболее активных на территории США организаций левого толка», – продолжил спикер.

    «За этим обязательно последуют аресты активистов, но не более того. Белый дом не решится давить на левых лидеров и спонсоров, включая Сороса, боясь социальных обострений. Тем не менее, таким действиям Трампа будут аплодировать приверженцы лозунга «Make America Great Again». Конгресс же, вероятно, займет нейтральную позицию – для законодателей станет очевидным поверхностный характер происходящего и пиар-цели администрации», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, если Белый дом не соблюдет тонкой грани в гонениях на носителей антифа-идеологии, то это вполне может вылиться в массовые протесты максимально широкого круга организаций, движений и гражданских активистов, обвиняющих Трампа в давлении на демократию. Европейские лидеры же ограничатся аккуратными заявлениями в соцсетях, содержащими косвенные обвинения президента США в проявлении самодержавия», – спрогнозировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «Рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю больную, опасную, леворадикальную «Антифа» крупной террористической организацией. «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих «Антифа», в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», – добавил он.

    Президент США неоднократно обвинял левые группы в нагнетании враждебности в отношении консерваторов. Это, по его словам, привело к убийству Чарли Кирка, христианского активиста и сторонника Трампа. При этом, прокуратура Юты пока не обнаружила никаких доказательств связи 22-летнего обвиняемого Тайлера Робинсона с какой-либо организацией левого толка.

    Между тем, экс-президент Барак Обама обвинял главу Белого дома в создании социальной напряженности. В ответ администрация назвала демократа «архитектором политического раскола». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на «войну» со скандальным финансистом Джорджем Соросом и оценивала, решится ли на это глава Белого дома.

    18 сентября 2025, 05:47 • Новости дня
    Пентагон заявил об окончании разработки проекта системы ПРО «Золотой купол»
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генерал космических сил Майкл Гетлейн, возглавляющий проект президента США Дональда Трампа по созданию системы воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол», заявил об окончании разработки проекта.

    «В настоящее время он находится на рассмотрении, и на данный момент нет никакой дополнительной информации, учитывая важность оперативной безопасности», – приводит Bloomberg выдержку из заявлении Пентагона.

    По оценкам агентства, это существенное изменение тона по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда генерал Гетлейн заявил, что расскажет о своем плане возведения «Золотого купола», как только уложится в 60-дневный срок для его воплощения.

    В мае Трамп заявил, что реализация проекта может обойтись в 175 млрд долларов. Но беспартийное бюджетное управление Конгресса считает, что расходы будут намного выше, поскольку стоимость одной только сети перехватчиков космического базирования может составить 542 млрд долларов в течение 20 лет.

    План Трампа «Золотой купол» направлен на растущее число усложняющихся угроз, с которыми США могут бороться, путем интеграции нескольких новых элементов в существующую систему противоракетной обороны.

    Критики говорят, что это будет сложная техническая задача с астрономической стоимостью. Никто никогда не размещал ракеты-перехватчики в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

    Противоракетная система США «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

    Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).

    18 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и цехам производства БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 106 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 971 беспилотник, 628 ЗРК, 25 157 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 118 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

    Ранее они поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России  нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

