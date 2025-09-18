Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Экс-глава фонда капремонта Подмосковья Николов пытался бежать в Турцию
Бывший руководитель фонда капремонта Московской области Валерий Николов попался правоохранителям в аэропорту при попытке покинуть страну на рейсе в Турцию, его обвиняют в получении взятки.
Николов пытался скрыться от следствия, он купил билет на самолет до Турции без обратного рейса, сообщает ТАСС.
В начале ноября 2024 года Николов написал заявление об увольнении. В ночь на 10 ноября он купил билет и дал указания близким скрыть факт его выезда.
Следователи установили, что Николов предпринял попытку вылета в Турцию, не забронировав жилье и купив билет только в одну сторону. В аэропорту, в ходе оперативных мероприятий, он был задержан.
Николова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами получал взятки от посредников и руководства компаний, заключавших договоры по капремонту.
Ранее в Татарстане задержали заместителя главы Зеленодольского района по подозрению в получении особо крупной взятки.
Еще раньше в Дагестане арестовали бывшего главу регионального государственного учреждения, подозреваемого в получении более 7 млн рублей за содействие в госэкспертизе.