Экс-глава фонда капремонта Подмосковья Николов пытался бежать в Турцию

Tекст: Алексей Дегтярев

Николов пытался скрыться от следствия, он купил билет на самолет до Турции без обратного рейса, сообщает ТАСС.

В начале ноября 2024 года Николов написал заявление об увольнении. В ночь на 10 ноября он купил билет и дал указания близким скрыть факт его выезда.

Следователи установили, что Николов предпринял попытку вылета в Турцию, не забронировав жилье и купив билет только в одну сторону. В аэропорту, в ходе оперативных мероприятий, он был задержан.

Николова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами получал взятки от посредников и руководства компаний, заключавших договоры по капремонту.

Ранее в Татарстане задержали заместителя главы Зеленодольского района по подозрению в получении особо крупной взятки.

Еще раньше в Дагестане арестовали бывшего главу регионального государственного учреждения, подозреваемого в получении более 7 млн рублей за содействие в госэкспертизе.