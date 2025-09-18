Небензя призвал Запад перестать брать талибов «за горло» в попытках договориться

Tекст: Ирма Каплан

«Вызывают сожаление тщетные попытки отдельных западных доноров брать талибов «за горло», разговаривая с ними языком ультиматумов и одновременно препятствуя любым усилиям, в том числе по линии ООН, по выстраиванию с ними доверительного взаимодействия», – заявил диплотам.

Небензя указал на новую линию США на политизацию работы санкционного комитета СБ 1988 по Движению талибов и его использование в своих узких интересах. Такие действия, подчеркнул он, мешают усилиям региональных игроков по решению ключевых проблем.

Российский постпред призвал последовательно выработать реалистичный комплексный подход по Афганистану, который опирался бы на объективный анализ и сбалансированную оценку ситуации.

«Его ключевые составляющие остаются прежними – конструктивное взаимодействие самого международного сообщества по афганскому вопросу при полном учете нужд самих афганцев и отказе от «двойных стандартов», а также терпеливый, без давления и шантажа, диалог с талибами по всем насущным проблемам. У такого пути нет альтернатив. Об этом мы говорили с самого начала», – резюмировал Небензя.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада принял окончательное решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi в стране, переговоры делегации Талибана, прибывшей из Кабула в Кандагар, не принесли результатов.