Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
В Ростовской области огонь пожара повредил семь частных домов
Стало известно о повреждении семи домов огнем в Каменск-Шахтинске
В Каменск-Шахтинске несколько домов оказались повреждены в результате пожара, начавшегося из-за возгорания сухой травы, детали сообщил МЧС.
Семь частных домов были повреждены в Каменск-Шахтинске Ростовской области из-за распространения огня от пожара сухой травы, передает ТАСС. В пресс-службе МЧС заявили: «По уточненной информации, огнем повреждены 7 частных домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются».
Кроме того, по данным МЧС, на базе местной школы развернут пункт временного размещения для пострадавших жителей. На данный момент возгорание локализовано, но работа по полной ликвидации огня продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области произошел пожар, когда сильный ветер перебросил огонь со сухой травы на частные постройки.
В Крыму рядом с селом Мраморное сухая растительность загорелась на участке площадью два гектара и огонь приблизился к домам. В районе города Светлоград в Ставропольском крае возгорание распространилось на площадь в 50 гектаров.