Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Горняк пропал после прорыва воды на шахте в Воркуте
Прорыв воды произошел на шахте Комсомольская в Воркуте, в этот момент там находились пять человек, четверо выбрались, один пропал, сообщила компания «Воркутауголь».
Прорыв произошел утром 17 сентября, во время происшествия в зумпфовой части скипового ствола находились пять сотрудников, указали в компании, передает ТАСС.
Четверо из них смогли подняться на поверхность. Ведутся поиски проходчика Сергея Ясиненко, 1982 года рождения.
На место инцидента прибыли спасательные подразделения Воргашорского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада, уточнили в ГУ МЧС по Республике Коми. Все остальные работники шахты были выведены на поверхность для обеспечения безопасности.
В компании «Воркутауголь» сообщили, что инцидент произошел при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. На месте продолжают работать спасатели и специалисты предприятия.
Ранее в шахте Североуральска произошел обвал, погиб горняк. До этого на разрезе в Кузбассе обрушился грунт, пострадали несколько человек. В Приамурье после обвала на руднике «Пионер» задержали директора.