Глава МИД Грузии рассказала о шантаже отменой «безвиза»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Никаких правовых оснований отменить «безвиз» у Брюсселя не существует, - заявила глава грузинской дипломатии Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу». – Власти Грузии добросовестно выполняли и выполняют все условия действия либерального визового режима».

«Однако нет границ у фантазий (европейских бюрократов), – отметила она. – Очень многие вопросы пытаются увязать с этой тематикой».

По словам Маки Бочоришвили, МИД Грузии и другие государственные органы своевременно передают ЕС все требуемые материалы по соблюдению либерального визового режима.

«В итоге все вертится вокруг двух законов, которые используются для ущемления интересов Грузии, - отметила министр. – Эти законы, необходимые для безопасности и стабильности Грузии, не имеют никакого отношению к визовой либерализации».

Мака Бочоришвили заявила, что власти Грузии «не предадут национальные интересы в ответ на шантаж».

По ее словам, «полностью неприемлемыми» являются требования Брюсселя отозвать эти законы.

«В частности, именно прозрачность помешала тем или иным неправительственным организациям и оппозиционным политикам, которые финансировались извне и действовавали против интересов Грузии», – сказала Мака Бочоришвили.