Глава МИД Грузии рассказала о шантаже отменой «безвиза»
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили назвала «фантазиями» требования Брюсселя отменить законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) ради сохранения действующего с 2017 года либерального визового режима, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Никаких правовых оснований отменить «безвиз» у Брюсселя не существует, - заявила глава грузинской дипломатии Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу». – Власти Грузии добросовестно выполняли и выполняют все условия действия либерального визового режима».
«Однако нет границ у фантазий (европейских бюрократов), – отметила она. – Очень многие вопросы пытаются увязать с этой тематикой».
По словам Маки Бочоришвили, МИД Грузии и другие государственные органы своевременно передают ЕС все требуемые материалы по соблюдению либерального визового режима.
«В итоге все вертится вокруг двух законов, которые используются для ущемления интересов Грузии, - отметила министр. – Эти законы, необходимые для безопасности и стабильности Грузии, не имеют никакого отношению к визовой либерализации».
Мака Бочоришвили заявила, что власти Грузии «не предадут национальные интересы в ответ на шантаж».
По ее словам, «полностью неприемлемыми» являются требования Брюсселя отозвать эти законы.
«В частности, именно прозрачность помешала тем или иным неправительственным организациям и оппозиционным политикам, которые финансировались извне и действовавали против интересов Грузии», – сказала Мака Бочоришвили.