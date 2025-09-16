  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    23 комментария
    16 сентября 2025, 15:15 • Новости дня

    Парламент Белоруссии ратифицировал протокол об участии россиян в местных выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей Белоруссии ратифицировала протокол о корректировке договора с Россией о равных правах граждан.

    Палата представителей Белоруссии ратифицировала протокол о корректировке договора с Россией о равных правах граждан, передает ТАСС.

    Согласно подписанному в марте 2025 года в Москве документу, россияне, имеющие постоянное место жительства в Белоруссии, смогут голосовать и быть избранными в местные советы. Аналогичные права ранее были предоставлены белорусам, проживающим на территории России.

    В Белоруссии таким избирательным правом, по данным МВД республики, обладают около 100 тыс. россиян. В 2024 году в местные советы депутатов были избраны 15 граждан России.

    «По мнению министерства иностранных дел, этот документ будет способствовать сближению наших народов, обеспечению действенной интеграции в различных сферах государственной, общественной жизни», – заявил первый замглавы МИД Белоруссии Сергей Лукашевич.

    По словам Лукашевича, в России официально проживают более 25 тыс. граждан Белоруссии.

    Ратификация протокола направлена на углубление российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что граждане России и Белоруссии, постоянно проживающие на территории Союзного государства, могут участвовать в местных выборах в обеих странах.

    Депутат Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич назвал разрешение белорусам голосовать на региональных выборах в России разумным шагом.

    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    Комментарии (14)
    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми

    Россия исключила свидетельство о рождении из документов для въезда и выезда детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Детям младше 14 лет потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию с 2026 года.

    С 20 января 2026 года свидетельство о рождении больше не будет являться документом, дающим право гражданам России до 14 лет выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, сообщает Консульский департамент МИД России. Теперь для пересечения российской границы несовершеннолетним потребуется заграничный паспорт.

    После этой даты въезд на территорию России по свидетельству о рождении останется возможен только для тех детей, которые выехали за рубеж с этим документом до 20 января 2026 года. Также отменяется возможность оформления в российских консульствах указанных стран свидетельства на въезд взамен утерянного или испорченного свидетельства о рождении или при достижении ребенком 14 лет за границей.

    Международные соглашения России с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией, позволяющие детям до 14 лет пересекать границу по свидетельству о рождении, продолжают действовать. Однако, как отмечается, ведется работа по их изменению для исключения свидетельства о рождении из числа проездных документов.

    Родителям рекомендуется оформить заграничный паспорт на ребенка заранее. Подать заявление на оформление документа может только законный представитель несовершеннолетнего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней. После введения безвизового режима количество бронирований авиабилетов в Китай на вторую половину сентября увеличилось на 50%.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Американские военные посетили учения России и Белоруссии «Запад-2025»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные приняли участие в наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин лично приветствовал гостей, передает РБК.

    «Очень рады, что вы отозвались на наше приглашение. Все, что интересует, все покажем, что хотите», – заявил он. Среди делегации США был отмечен атташе по вопросам обороны при посольстве США подполковник Брайан Патрик Шуп.

    По данным агентства Reuters, появление американских военнослужащих на учениях стало неожиданным событием. Издание связывает это с возможным потеплением в отношениях между Минском и Вашингтоном.

    Напомним, 12 сентября совместные маневры «Запад-2025» белорусских и российских военных начались одновременно на нескольких полигонах, а также в Балтийском и Баренцевом морях.

    Минобороны Белоруссии подчеркивало оборонительный характер учений «Запад-2025».

    Комментарии (8)
    16 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии неожиданно приняли участие представители США, что вызвало удивление среди военных и международных наблюдателей, пишет The New York Times (NYT).

    Газета The New York Times отметила неожиданность присутствия представителей США на учениях «Запад-2025» в Белоруссии, пишут «Известия».

    По данным издания, появление американской стороны стало примечательным событием, поскольку маневры традиционно посвящены отработке обороны России от возможного вторжения со стороны НАТО.

    В NYT подчеркнули, что учения проводятся раз в четыре года, а самой мощной страной альянса являются Соединенные Штаты. По словам авторов публикации, белорусские военнослужащие восприняли визит представителей США как приятный сюрприз. В статье отмечается, что республика выразила восторг по поводу участия американцев в маневрах.

    Напомним, американские военные приняли участие в наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

    Комментарии (13)
    16 сентября 2025, 02:58 • Новости дня
    Украина рассердилась из-за встречи Лукашенко и Сальдо

    МИД Украины рассердился из-за встречи Лукашенко и Сальдо в Белоруссии

    Tекст: Антон Антонов

    В МИД Украины раскритиковали встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, пишет «Парламентская газета».

    В Киеве пригрозили Белоруссии новыми санкциями и международной изоляцией, пишет «Парламентская газета».

    Лукашенко провел встречу с Сальдо 15 сентября. «Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – сказал президент Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией на новых территориях России, особенно за Херсонской областью. Его удивляет, что несмотря на боевые действия, в регионе продолжается уборка хлеба и решаются ключевые вопросы.

    Глава Белоруссии выразил готовность сотрудничать в аграрной сфере, в том числе закупать плодоовощную продукцию из Херсонской области. Лукашенко заявил, что при наличии возможности направит специалистов для оценки потенциала поставок в регион.

    Сальдо, в свою очередь, отметил, что не чувствует себя в Белоруссии гостем, а приехал «к своим друзьям», подчеркнув историческую связь регионов. Лукашенко поддержал эту мысль: «А вы и не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля так, как Украина и Херсонская область тоже моя земля».

    Сальдо подарил Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первая встреча Лукашенко с руководителями новых регионов России. Так, в 2023 году он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Глава МИД Китая прибыл в Польшу обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Глава МИД Китая решил в Польше обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Варшаву глава МИД Китая Ван И намерен обсудить с польскими властями вопрос закрытия границы с Белоруссией, через которую проходит основной поток китайских товаров в Европу, сообщил представитель МИД Польши.

    Министр иностранных дел Китая прибыл в Варшаву для обсуждения в том числе и ситуации на польско-белорусской границе, передает РИА «Новости».

    По сообщениям польских дипломатов, визит китайского министра сопровождается переговорами о возможном закрытии границы между Польшей и Белоруссией. Представитель МИД Польши сообщил, что этот вопрос будет поднят наряду с другими темами.

    Он отметил, что граница с Белоруссией играет важную роль для товарообмена между Россией и Китаем. Также представитель МИД заявил, что подавляющая часть товаров, прибывающих в Польшу и далее в Евросоюз из Белоруссии по железной дороге, имеет китайское происхождение.

    Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу якобы из соображений безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Граница между Польшей и Белоруссией была заблокирована забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Варшавы с эмоциями на фоне военных учений.

    Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» стартовали в пятницу и направлены на проверку готовности к обеспечению безопасности Союзного государства. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о проведении основных этапов учений на значительном удалении от границ с западными странами.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Польша заявила о задержании украинца и белоруса после полета дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Задержанными оказались 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии, сообщили в полиции Варшавы, передает ТАСС.

    Их допрашивают сотрудники Агентства внутренней безопасности вместе с полицией.

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, инцидент не связан с шпионской деятельностью.

    Добжиньский сообщил, что дрон был запущен, вероятно, для съемки видео в Лазенковском парке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск заявлял, что по делу о пролете над правительственными зданиями дрона задержаны двое граждан Белоруссии.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 16:10 • Новости дня
    Варшава сообщила Минску о задержании белоруски по делу о дронах

    Польша уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии по делу о дронах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти официально проинформировали Минск о задержании гражданки Белоруссии за предполагаемое нарушение запрета полетов дронов.

    Варшава официально уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии, подозреваемой в использовании беспилотника в запретной для полетов зоне, передает ТАСС. В белорусском МИД сообщили, что польская сторона проинформировала их о задержании женщины на территории Польши.

    По данным дипведомства, задержанную подозревают не только в запуске дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, но и в создании угрозы для безопасности и правопорядка. Белорусские дипломаты пока не раскрывают дополнительные детали дела и не сообщают о возможных мерах реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Варшаве задержали двух иностранцев с Украины и из Белоруссии за запуск беспилотника вблизи правительственных зданий.

    Неизвестный дрон нейтрализовали сотрудники Службы государственной охраны Польши при его пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:41 • Новости дня
    Военные России и Белоруссии отработали маневры обороны на учениях

    Военные РФ и Белоруссии отработали маневренную оборону на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения России и Белоруссии применили тактику маневренной обороны и «танковую карусель» в ходе стратегических учений «Запад-2025».

    Об успешной отработке маневренной обороны российскими и белорусскими военными в рамках учений «Запад-2025» сообщило Минобороны, передает ТАСС.

    В ходе учений подразделения ПВО отражали воздушные удары и уничтожали условные высокоскоростные беспилотники при сильных радиопомехах. Коалиционные силы войск блокировали и устраняли незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы.

    Дроны Supercam S350 применялись для поиска противника, а сбалансированная система огневого поражения – из ракетных войск, артиллерии и авиации – наносила удары по выявленным целям.

    Экипажи танков Т-72Б3М и Т-80БВМ атаковали с закрытых позиций и использовали тактику «танковой карусели», предполагающую поочередную стрельбу нескольких машин.

    В случае приближения противника на дистанцию ракетного удара расчеты противотанковых комплексов также поражали цели. Учения проходят на полигонах обеих стран и в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Ожидается участие оперативных групп ОДКБ, ШОС и других партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи морской авиации Северного флота провели учения в Баренцевом море по поиску и уничтожению условной атомной подводной лодки.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику Запада по отношению к Минску и Москве откровенно агрессивной и указал на минирование границы Польшей. На Борисовском полигоне представители 23 стран, среди которых США, Турция и Венгрия, проследили за действиями войск на учениях «Запад-2025».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 06:22 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений «Запад-2025»

    Замглавы Минобороны Белоруссии Науменко: Учения «Запад» являются оборонительными

    Tекст: Антон Антонов

    Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» сосредоточены на отработке оборонительных действий с применением опыта современных военных конфликтов, сообщил заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко.

    «В рамках учения отрабатываются вопросы планирования и практического выполнения задач войсками (силами) при ведении сугубо оборонительных действий. В ходе отработки вопросов используется опыт современных конфликтов, который накоплен представителями Вооруженных сил Российской Федерации и обобщен Вооруженными силами Беларуси», – приводит слова Науменко РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отмечается полное взаимодействие между подразделениями на всех уровнях – от стратегического до тактического. По словам Науменко, современные боевые действия исключают массовые батальонные атаки на укрепления, сейчас востребованы иные подходы к выполнению задач на всех уровнях военного управления.

    На учениях уже отработаны действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, охране и обороне районов сосредоточения войск, а также их смене и прикрытию от воздушных угроз.

    На 227-м полигоне пройдут розыгрыши боевых эпизодов с применением всех доступных видов вооружения, авиации, штурмовых групп, беспилотников и новых эвакуационных платформ, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учение «Запад-2025» началось на территории Белоруссии 12 сентября. Маневры проводятся с целью проверки возможностей России и Белоруссии по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Для снижения напряженности место учений перенесли от западных границ Белоруссии вглубь страны. Численность участников учения уменьшили.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 10:28 • Новости дня
    Лукашенко заявил об агрессивной политике Запада против России и Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает политику Запада по отношению к Минску и Москве откровенно агрессивной, указав на минирование границы Польшей.

    О недружественном и агрессивном отношении Запада к Белоруссии и России заявил Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик», передает ТАСС.

    По его словам, прошедшие 80 лет с окончания Второй мировой войны не изменили восприятие Белоруссии и России как угрозы со стороны западных стран.

    «Подобные заявления – лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России. И самое печальное, что политика эта не меняется», – заявил Лукашенко.

    Он отметил, что Польша и страны Балтии в угоду НАТО проводят минирование границы с Белоруссией, выходя из Оттавской конвенции. Лукашенко назвал это попыткой давления на Минск.

    В то же время президент Белоруссии заявил, что пока не видит прямых военных угроз со стороны минирования границы Польшей, так как речь идет об оборонительном оружии. Он подчеркнул, что Белоруссия не намерена переходить границы соседних государств без приглашения и открыта к сотрудничеству с теми, кто этого хочет.

    Лукашенко также предупредил: в случае прямой угрозы ответ Белоруссии будет молниеносным, а у страны есть все необходимое, чтобы «нанести агрессору» неприемлемый ущерб. Он отметил, что проверять это не советует никому.

    Ранее Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу, ссылаясь на соображения безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Польские власти заблокировали границу забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Варшава решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Польши с эмоциями, вызванными военными учениями.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 19:46 • Новости дня
    Лукашенко подписал указ о помиловании 25 осужденных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за экстремизм.

    В список попали 12 женщин и 13 мужчин, многие из которых имеют детей, а одна из женщин – многодетная мать, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте. Все освобожденные признали свою вину, выразили раскаяние и взяли на себя обязательства вести законопослушный образ жизни.

    Указ был подписан в преддверии Дня народного единства, который в Белоруссии отмечается 17 сентября.

    На прошлой неделе Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 20:42 • Новости дня
    Учения «Запад-2025» прошли с участием резервистов в Калининграде

    Резервисты впервые сформировали танковое подразделение на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках стратегических учений «Запад-2025» более 400 резервистов приняли участие в тренировках на пяти объектах Калининградской области.

    Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» сопровождались учебными сборами с резервистами, сообщает ТАСС. Уточняется, что впервые в ходе таких сборов резервисты были объединены в отдельное танковое подразделение, подготовленное к выполнению боевых задач.

    В Министерстве обороны России заявили: «Впервые в ходе сборов было сформировано и подготовлено к выполнению боевых задач танковое подразделение, состоящее исключительно из резервистов».

    Кроме того, на занятиях с личным составом отряда «БАРС-39» по штурмовой подготовке был внедрен опыт боевых подразделений России по применению мотоциклов в штурмовых действиях. Всего для участия в сборах было призвано более 400 человек. Резервисты проходили подготовку на пяти объектах инфраструктуры Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап учений «Запад-2025».

    Совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы России и Белоруссии, включая авиацию и корабли. Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим учениям в Мулино Нижегородской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Глава ФПБК Бородин инициировал петицию о лишении Пугачевой звания
    Ведущими «Интервидения-25» стали модель из Индии и шоумен из Китая
    Новая «квазилуна» обнаружена на околоземной орбите
    Элтон Джон признался, как поверг в ужас своего хирурга странной просьбой

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации