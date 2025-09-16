На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Захарова сыронизировала по поводу объявления в розыск Памфиловой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на объявление главы ЦИК России Эллы Памфиловой в розыск Службой безопасности Украины.
«Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову по обвинениям в «посягательстве на территориальную целостность Украины».