Захарова сыронизировала по поводу объявления в розыск Памфиловой

Языковой омбудсмен Украины признала Киев русскоязычным городом

Языковой омбудсмен Украины Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным

Tекст: Мария Иванова

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев по-прежнему остается русскоязычным городом, сообщает ТАСС.

В интервью изданию «Главком» она отметила, что считает ситуацию серьезной проблемой, в том числе и философской. По словам омбудсмена, среди подростков столицы сохраняется устойчивая тенденция к использованию русского языка.

Ивановская заявила: «Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома». Она объяснила это тем, что подростки часто делают все «наперекор», в том числе и в вопросах языка. По ее словам, речь учителей о «благозвучии» украинского языка не способна остановить стремление молодежи выражать себя иначе.

Омбудсмен также подчеркнула роль соцсетей, где русскоязычные блогеры, по ее мнению, хорошо ориентируются в возрастной психологии и умело привлекают внимание подростков. Ивановская призналась, что даже ее собственная дочь ведет свои страницы на русском, аргументируя это тем, что «кто же меня будет читать, если они все – русскоязычные». Ивановская советует дочери становиться интересной для читателей и на украинском языке.

С 2014 года на Украине проводится политика вытеснения русского языка, а с 2019 года действует закон, значительно ограничивающий его использование в публичной и культурной сферах. Запрещается не только преподавание, но и распространение произведений искусства и литературы на русском языке, однако в быту граждане продолжают активно использовать его, что приводит к языковым конфликтам, отмечает агентство.

