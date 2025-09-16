Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.13 комментариев
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел переговоры с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом, в ходе которых стороны обсудили противодействие вызовам и угрозам на море, включая борьбу с пиратством, терроризмом и организованной преступностью.
Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе визита во Вьетнам провел переговоры с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом, передает ТАСС. Главной темой встречи стало противодействие угрозам на море, включая борьбу с пиратством, терроризмом и организованной преступностью. Патрушев особо отметил важность работы вьетнамского ведомства по обеспечению безопасности в акваториях страны: «Это чрезвычайно сложная работа, особенно если учесть географию омывающих Вьетнам морей, а также традиционно непростую обстановку в вашем регионе, где по-прежнему сохраняется целый ряд вызовов и угроз, нередко исходящих именно с морских направлений».
В российскую делегацию вошли представители министерств и организаций, занимающихся морской деятельностью. Перед началом переговоров члены делегации почтили память первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и павших героев страны.
В рамках визита, который продлится с 15 по 18 сентября, Патрушев проведет консультации в Ханое и Вунгтау, где стороны обсудят развитие сотрудничества двух стран в морской сфере. Особое внимание будет уделено взаимодействию в области судоходства, подготовки квалифицированных кадров, научных исследований и военно-морского партнерства.
