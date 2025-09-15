Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.0 комментариев
Ту-22М3 провели патрулирование над Баренцевым морем
Сверхзвуковые дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря, сообщило Минобороны.
Полет проводился в рамках учебно-боевых задач учений «Запад-2025», его продолжительность составила около четырех часов, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
В министерстве подчеркнули, что все полеты ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Напомним, на учениях «Запад-2025» самолеты Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику в рамках маневров.
В августе стратегические ракетоносцы Ту-95мс провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.