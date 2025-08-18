  • Новость часаГерой России генерал Абачев получил тяжелое ранение в приграничном районе
    Россияне распробовали отечественные вина
    Зеленский появится на встрече с Трампом в черном пиджаке без галстука
    Додик объявил о проведении референдума о доверии руководству в Республике Сербской
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    Карасин назвал Украину заложником антироссийского западного интернационала
    ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире
    Киев издевательски ответил Будапешту на обвинения в обстреле нефтепровода
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    2 комментария
    18 августа 2025, 16:01 • Новости дня

    Ту-95мс ВКС России выполнили полет над Баренцевым морем

    Минобороны: Ту-95мс ВКС России выполнили полет над Баренцевым морем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95мс состоялся над нейтральными водами Баренцева моря, сообщает Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, продолжительность полета составила более четырех часов. За безопасность маршрута отвечали экипажи истребителей Су-33 Военно-Морского Флота, которые обеспечивали сопровождение ракетоносцев.

    В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют аналогичные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей. Все действия российской авиации осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    В июне российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

    В конце мая два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.

    16 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    Комментарии (8)
    15 августа 2025, 23:27 • Новости дня
    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»

    Екатерина Семенова из Магнитогорска получила титул «Миссис Россия – 2025»

    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Юбилейный 25-й всероссийский конкурс красоты среди замужних женщин завершился в Москве победой Екатерины Семеновой из Магнитогорска, получившей корону «Миссис Россия – 2025».

    Победительницей юбилейного конкурса «Миссис Россия – 2025» стала Екатерина Семенова, которой вручили авторскую эксклюзивную корону ручной работы в качестве главного приза, передает ТАСС.

    «Я из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область. В моей копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». После всех этих конкурсов, я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», – поделилась победительница.

    Второй по значимости титул достался Юлии Смоляковой из Самары.

    Всего в конкурсе участвовали 46 мам из 22 городов России, включая жен героев спецоперации на Украине, предпринимательниц, педагогов и многодетных матерей. Самой младшей участнице было 26 лет, самой старшей – 63 года.

    В этом году в рамках соревнования красавицы боролись за 28 номинаций, специальный приз «Миссис Защитница Отечества» и пять дополнительных титулов. Ведущим шоу выступил певец Дмитрий Колдун, а среди членов жюри были Анжелика Агурбаш, Евгений Папунаишвили, Наталья Гулькина, Татьяна Визбор, Марина Куклачева и Григорий Гладков.

    Конкурс проводится в Москве с 2000 года под эгидой Фонда «Планета Женщин». Победительница получает звездную обложку журнала Womam Star World и статью в королевском тираже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Светлана Шехаб эль-Дин, уроженка Крыма, стала серебряным призером конкурса «Миссис Ливан 2025», представляя Бейрут.

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

    Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    @ milaniongroup.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Якобы «новая украинская» ракета «Фламинго», по сути, является британской разработкой FP-5, в радиус действия которой попадают Москва и Урал. Россия сможет противодействовать им с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», но сама передача такого вооружения создает казус белли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о производстве ракеты, способной бить на 3 тыс. км.

    «Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

    «В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

    «Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

    «Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

    Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

    Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

    Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (33)
    16 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп: Сделки по Украине пока нет

    Трамп не стал называть сделкой достигнутые с Путиным договоренности

    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно.  Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

    Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС направлена в Рязанскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС России направлена в Рязанскую область, где в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» пострадали десятки человек, сообщили в ведомстве.

    «Спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ – всего 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов, десять единиц техники», – сообщили спасатели в Telegram-канале.

    Там уточнили, что у специалистов с собой есть все необходимое оборудование и инструменты.

    Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    Трамп предложил Европе «немного поучаствовать» в завершении конфликта на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox News после саммита с российским лидером Владимиром Путиным назвал несколько сторон, которые могут повлиять на ускорение разрешения украинского конфликта.

    «Я бы заметил, что европейским странам стоило бы в этом поучаствовать, но все же это зависит от Владимира Зеленского», – приводит «Газета.Ru» слова Трампа в интервью Fox News.

    В этом же интервью Трамп назвал Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины, а также призвал Киев и ЕС не подрывать «наметившийся прогресс» после переговоров с Трампом.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 21:56 • Новости дня
    Западные СМИ подсказали Украине восемь уязвимостей России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики определили восемь объектов в России, удары по которым, по их мнению, могут изменить ход боевых действий на Украине, сообщает польский портал Defence24.

    Западные аналитики перечислили восемь ключевых целей на территории России, по которым, по их мнению, Киев может нанести удары для получения преимущества, передает Lenta.ru. Об этом говорится в исследовании, опубликованном польским порталом Defence24. Согласно публикации, удары по этим объектам якобы позволили бы ослабить военный потенциал России и изменить ситуацию на фронте.

    Среди целей аналитики называют шлюзы № 8 и № 9 Волго-Донского канала, которые являются важными транспортными узлами, связывающими Каспийское, Азовское и Черное моря. Эксперты отмечают, что разрушение этих объектов может спровоцировать экологический кризис в Каспийском регионе и нарушить торговое сообщение между Россией и Ираном. В качестве другой значимой цели называется завод по производству беспилотников «Герань» под Елабугой, а также возможная атака на Нижнекамскую ГЭС, снабжающую этот завод энергией.

    Также в список попали переходы Маньчжурия – Забайкальск и Суйфыньхэ – Пограничный, через которые проходит 90% всей сухопутной торговли между Китаем и Россией. Среди стратегических объектов выделяются мосты через Керченский и Чонгарский проливы, соединяющие Крым с остальной частью России, а также железнодорожные узлы Западного военного округа – главного маршрута снабжения российских войск на Украине.

    Кроме того, в публикации отмечается строящаяся база Черноморского флота в Очамчире (Абхазия), позиции российских войск в Приднестровье и базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне. Эксперты считают, что удары по этим объектам могут отвлечь ресурсы России от спецоперации на Украине.

    «Точечные удары по ключевым узлам, таким как железнодорожные мосты, шлюзы каналов, объекты по производству беспилотников и базы логистики, могут нанести непропорционально больший ущерб, чем традиционные дорогостоящие наземные операции, сопряженные с высокими военными потерями», – говорится в исследовании. Авторы материала подчеркивают, что подобные действия могут увеличить политические издержки для Москвы и создать условия для выхода из тупика на фронте.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    ФСБ сообщила о срыве выпуска украинских ракет «Сапсан».

    Ракеты «Сапсан» могли поражать цели на расстоянии 500-750 км, включая Москву, Минск, Витебск, Калугу, Тулу, Владимир и другие города России и Белоруссии.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 07:20 • Новости дня
    Путин внес изменения в правила передачи доли иностранцам в «Сахалине-1»

    Путин уточнил правила получения доли иностранными компаниями в «Сахалине-1»

    Tекст: Ирма Каплан

    Изменения в указе по проекту «Сахалин-1» установили новые требования для иностранных участников, желающих сохранить долю в проекте, включая обязательство по работе против санкций.

    Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ №559, который уточняет условия участия иностранных компаний в проекте «Сахалин-1».

    Теперь иностранная компания может получить долю только при выполнении ряда условий. Например, иностранная сторона должна предпринимать шаги для отмены санкций, включая необходимость их судебного оспаривания.

    «Совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение соглашения, включая при необходимости их судебное обжалование», – сказано в перечне условий.

    Также среди требований – заключение контрактов на поставку оборудования, запчастей и техническое сотрудничество с проектом. Это условие предписывает иностранным компаниям самостоятельно или через посредников перевести на счет нового оператора «Сахалина-1» денежные средства, которые были накоплены на ликвидационном счете по прежнему соглашению.

    Ранее Россия в 2022 году перевела операторскую функцию «Сахалина-1» в российскую юрисдикцию: вместо Exxon Neftegaz управлять проектом стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО «Сахалин-1», управляющей компанией выступает дочерняя структура «Роснефти» – «Сахалинморнефтегаз-шельф».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония в апреле заявила о намерении сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине, считая их важными для энергобезопасности страны в средне- и долгосрочной перспективе. До этого в МИД Японии заявляли, что страна намерена сохранить свою долю участия в проектах по разработке нефти и газа в России, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили над восемью регионами России 46 дронов ВСУ
    Силы ПВО за ночь уничтожили над восемью регионами России 46 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО в ночь на воскресенье уничтожили над восемью регионами страны 46 украинских беспилотников, сообщило в Telegram-канале Минобороны.

    «В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 16 беспилотников были ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской. Еще девять дронов сбиты над  Воронежской областью, три – над Брянской, по одному БПЛА уничтожены над территориями Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны утром субботу сообщило о перехвате и уничтожении 29 украинских БПЛА различного типа в нескольких российских регионах и над Азовским морем.

    Кроме того, в субботу Минобороны доложило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были разгромлены склады боеприпасов, военно-технического имущества и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.

    Вечером субботы российские средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами России за 30 минут.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 23:43 • Новости дня
    Крупный пожар вспыхнул у складских помещений в Новой Москве
    Крупный пожар вспыхнул у складских помещений в Новой Москве
    @ Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Новой Москве, сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

    «На Люблинской улице в районе Щербинка произошло возгорание одного из эксплуатируемых строений и рядом расположенного складского здания», – сказано в посте.

    В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

    Как уточнили ТАСС в экстренных службах города, площадь пожара составляет 600 кв. метров.

    Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов сообщила о том, что взяла на контроль установление причин пожара в Щербинке.

    «Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле», – сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в селе Богородск Пермского края из-за игры подростка с петардами вспыхнул пожар, уничтоживший ангар и 180 тонн сена на площади 750 кв. метров.


    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 05:25 • Новости дня
    Британский полковник назвал НАТО «бумажным тигром» по сравнению с ВС России

    Telegraph: Экс-полковник назвал НАТО «бумажным тигром» в сравнении с ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник британских вооруженных сил в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph заявил, что время вялых европейских компромиссов прошло, так как Европа не всегда может полагаться на дядю Сэма в вопросе спасения, когда рядом такая держава, как Россия.

    Отставной британский полковник Кемп в своей статье для Telegraph напоминает, как Россия поддерживает «поразительный уровень производства вооружений», якобы дополняя его поставками из Ирана, Северной Кореи и Китая. Как  переориентировала экономику с Европы на страны БРИКС, как преодолела  финансовые трудности.

    « Россия показала, что ее вооруженные силы не бумажный тигр. Хваленой западной техники, технического совершенства и военных доктрин недостаточно, чтобы победить ее. Действительно, Россия усвоила уроки современной войны, адаптировав свои силы и стратегии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими инновациями на поле боя так, как это не удалось Западу», – пишет Кемп.

    Он перечисляет также, как зависимые от российских энергоносителей европейские страны продолжали играть роль в подпитке российских ресурсов, а суровые западные санкции оказались недостаточными.

    «Тем временем европейцы превратились в наблюдателей за судьбой Украины – и своей собственной. Европейские лидеры, похоже, даже не осознают, что причина всей этой ситуации и всего, что из нее вырастет, во многом находится у них самих», – говорится в статье.

    Британский отставник считает, что причина спецоперации совсем на то, о чем говорит российский президент Владимир Путин, а наоборот.

    «Путин совершенно верно оценил ситуацию: именно НАТО было «бумажным тигром», – отметил он.

    Кемп привычно стращает евроколлег злой и мощной Россией, призывает объединяться и самим готовиться к обороне, увеличивать затраты на нее, восстанавливать армии и закаливать политическое мышление, так как американский Дядя Сэм совсем ненадежен.

    «География сама по себе диктует, что европейские страны теоретически должны вкладывать в будущее Украины больше средств, чем США, и именно им следует стремиться нести бремя гарантий безопасности, а не постоянно оглядываться по ту сторону Атлантики», – считает отставной полковник.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома

    уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.


    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Трамп готов обсудить с Путиным территориальные вопросы между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует на встрече с Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

    Трамп сообщил, что намерен во время встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной как одну из мер для достижения мира. По словам Трампа, окончательное решение по данному вопросу должны будут принять Москва и Киев, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что не собирается вести переговоры за Украину, а хочет лишь организовать переговоры между сторонами конфликта. Он подчеркнул, что предоставит Украине возможность принять собственное решение, выразив уверенность, что это решение будет правильным.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    69 комментариев

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подчеркнул важность обсуждения гарантий безопасности и территориальных вопросов для урегулирования конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    МИД России заявил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    В Петербурге решили провести состязания по перехвату БПЛА

    В Петербурге впервые пройдут соревнования по обнаружению и подавлению беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Северной столице впервые проведут масштабные состязания, где лучшие специалисты покажут навыки обнаружения и перехвата дронов с использованием современных комплексов РЭБ.

    В Петербурге впервые проведут соревнования по обнаружению и подавлению беспилотников, передает Фонтанка. Соглашение о проведении мероприятий подписали Технопарк Санкт-Петербурга и производитель детекторов дронов «Булат» на Международном Форуме «Беспилотные системы».

    На состязания пригласят команды из разных регионов России. Участники продемонстрируют навыки в перехвате БПЛА и действии в реальных условиях, а также отработают различные сценарии применения комплексов радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, будут организованы открытые испытания дронов против систем обнаружения и подавления.

    В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отметили: «Соревнования объединят талантливую молодежь, технологических партнеров и заказчиков, стимулируя развитие отечественных решений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на XIII Международном молодежном промышленном форуме в Тульской области представили комплекс «Радон-О», который способен обнаруживать и подавлять беспилотники на значительных расстояниях.

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, которые могут подавлять спутники Starlink, в числе которых есть комплексы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    В России разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, которая позволяет реконфигурировать защитные зоны.

    Комментарии (3)
    Минфин Украины сообщил о нехватке 45 млрд долларов
    В Думе предложили защитить педагогов от общения с родителями вне работы
    Российские войска под Константиновкой уничтожили бригаду ВСУ
    ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница»
    Swatch отозвала оскорбившую китайцев рекламу
    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски совпал с моделью Брэда Питта
    Депутат Буцкая предложила запретить телефоны в детских лагерях

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

