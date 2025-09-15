  • Новость часаДронов одержал победу на выборах губернатора Новгородской области
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    15 сентября 2025, 07:43 • Новости дня

    MWM: Происшествие с дронами в Польше показало ценность F-35

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инцидент с упавшими на польской территории беспилотниками указывает на ценность истребителей пятого поколения F-35 для НАТО и их угрозу для российской ПВО, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    F-35 из Нидерландов поддержали польские F-16, которые перехватывали беспилотники, пишет Military Watch Magazine.

    При этом сложно сказать, какой именно самолет сбивал дроны, но именно радар AN/APG-81, которым оборудованы F-35, мог отслеживать подобные воздушные цели для F-16.

    Также возможное участие F-35 в якобы «прямом бою с российскими беспилотниками» может говорить о первом случае, когда этот истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе, заключил журнал.

    Ранее Politico указывало, что многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей.

    На прошлой неделе Варшава заявляла о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    12 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Часть беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября, прилетели не только из Белоруссии, но и с территории Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Киеве.

    Пресс-конференцию транслировал телеканал TVP Info. «Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», – подчеркнул Сикорский. Он добавил, что считает произошедшее «российской операцией», однако не представил доказательств этой версии, передает ТАСС.

    Ранее Сикорский заявил, что Польша не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о том, что уничтожили несколько беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением.

    12 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше

    Политолог Стремидловский: Трамп не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки

    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    @ Rafal Niedzielski/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Причин, почему Дональд Трамп довольно сдержанно отреагировал на падение беспилотников в Польше, несколько. Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации. Во-вторых, сейчас у него существует более важная внутренняя проблема – убийство соратника Чарли Кирка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский.

    «Учитывая, что «спектакль» с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Дональда Трампа, то евробюрократы и украинское руководство вновь потерпели фиаско. Президент США ведет себя довольно последовательно и не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки», – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    По его мнению, причин, почему глава Белого дома довольно сдержанно отреагировал на произошедшее, несколько. «Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, сейчас у Трампа существует более важная внутренняя проблема – это убийство Чарли Кирка, яркого сторонника MAGA-движения (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой»). Для президента США первостепенный вопрос – не ситуация в Европе, а ответ либералам, действия которых привели к росту насилия в стране», – добавил спикер.

    В-третьих, американский лидер продолжает дистанцироваться от украинского кризиса. «Трамп ранее давал понять, что ситуация вокруг Украины – дело европейцев, а Штаты не хотят этим заниматься. Поэтому все попытки так или иначе втянуть Вашингтон в эскалацию конфликта до сих пор не оборачивались успехом», – подчеркнул политолог.

    При этом польские политики продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить главу Белого дома и даже спорят с ним. «Но администрация США не делает ставку на правительство Дональда Туска, а также конкретно на министра иностранных дел Радослава Сикорского. Трамп общается исключительно с президентом Польши Каролем Навроцким и игнорирует того же Туска», – заключил Стремидловский.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. «Возможно, это было ошибкой, но, как бы то ни было, я не в восторге от всего, что связано со всей этой ситуацией», – сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    В Варшаве решили поспорить с президентом США. Так, польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что «тоже хотели бы, чтобы атака была ошибкой, но это не так». «В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», – добавил глава МИД республики Радослав Сикорский.

    Этот случай стал очередным примером, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа, пишет The New York Times. При похожем инциденте с попаданием украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тогда тревога оказалась ложной, но реакция США была решительной.

    В нынешней ситуации американский президент, по оценке газеты, ведет себя так, будто Штаты не связаны с исходом событий. Газета отметила, что на этот раз реакция была выжидательной, и многие обращали внимание именно на позицию Трампа.

    Напомним, в среду Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    12 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский премьер-министр Дональд Туск в ответ на реплику президента США Дональда Трампа о том, что инцидент с дронами над Польшей мог произойти из-за ошибки, заявил, что это не так.

    Варшава также желает, чтобы инцидент с беспилотниками над Польшей можно было бы назвать ошибкой, однако «это не так», заявил Туск, пишет Bloomberg.

    Ранее президент Соединенных Штатов Америки Трамп заявил, что происшествие с беспилотными летательными аппаратами в польском воздушном пространстве могло произойти в результате ошибки.

    Напомним, Варшава заявила о нарушении воздушного пространства Польши якобы российскими дронами. Минобороны России указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Также Польша полностью закрыли все действующие пункты пропуска на границе с Белоруссией.

    13 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России

    Трамп увязал введение новых санкций против России с закупками нефти странами НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.

    В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству. «Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».

    Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.

    Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.

    13 сентября 2025, 01:44 • Новости дня
    Заявление о причастности России к инциденту в Польше подписали 46 из 193 членов ООН

    Обвинение России в инциденте в Польше поддержали 46 из 193 членов ООН

    Заявление о причастности России к инциденту в Польше подписали 46 из 193 членов ООН
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительства стран, подписавших заявление, утверждают, что Россия 19 раз нарушала воздушное пространство Польши, а своей «провокацией» 10 сентября якобы способствовала «эскалации конфликта» на Украине.

    Как передает ТАСС, кроме Польши заявление, обвиняющее Россию в нарушении воздушного пространства республики, – Австрия, Венгрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Грузия, Греция, Испания, Италия, Норвегия, Южная Корея, Украина, США,  Франция и Япония.

    Зачитавший заявление от ряда стран замглавы МИД Польши Марчин Босацкий, до этого в ходе выступления на заседании СБ ООН, что организация должна «отреагировать на преступные действия России единым, недвусмысленным и немедленным осуждением». Он выразил надежду, что Россия возьмет на себя полную ответственность в инциденте и объяснит причины подобного.

    В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя разобрал ситуацию и пояснил, куда могли залететь 10 сентября дроны ВС России.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль с беспилотниками»  надломил отношения Польши и США.

    12 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    НАТО запустила операцию «Восточный часовой»

    НАТО объявил старт операции «Восточный часовой» из-за БПЛА в Польше

    НАТО запустила операцию «Восточный часовой»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО запускает операцию «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс начал операцию «Восточный часовой». Операция направлена на укрепление позиций альянса на восточном фланге после инцидента с беспилотником в воздушном пространстве Польши, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об этом на пресс-конференции в Брюсселе. «Сегодня мы с генералом Алексусом Гринкевичем объявляем о запуске операции «Восточный часовой», – заявил он.

    В операции будут участвовать Дания, Франция, Британия и ФРГ.

    Операция будет включать в себя элементы воздушной и наземной обороны, сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. «Операция «Восточный часовой» обеспечит более целенаправленное сдерживание и оборону», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при ЕС после инцидента с беспилотником в Польше.

    В Варшаве заявили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотниками из дерева и пенопласта над Польшей.

    12 сентября 2025, 10:45 • Новости дня
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей, пишет Politico.

    Всего 19 беспилотников пересекли польское воздушное пространство, и только три удалось сбить, пишет Politico.

    Инцидент можно считать «политическим и военным испытанием» для НАТО, эксперты пришли к выводу, что военный блок не готов к отражению подобных угроз.

    В операции участвовали голландские истребители F-35, а также техника Италии и Германии, включая системы Patriot. Пять дронов якобы летели в направлении базы НАТО, прежде чем их перехватили. Применение миллиардных средств против дронов стоимостью около 10 тыс. долларов каждый вызывает вопросы, указало издание.

    Польша инициировала консультации по 4-й статье Устава НАТО, а также закрыла свое восточное воздушное пространство. К процессу подключилась Латвия. Руководство альянса обсуждает дополнительные меры безопасности. Британия и Украина предложили содействие в противовоздушной обороне.

    Проблема заключается в том, что дорогие системы типа Patriot неэффективны против массовых дешевых атак. Украина использует дешевое противодействие и якобы достигает высокого процента сбитых дронов. Генсек НАТО Марк Рютте признал необходимость адаптации к новым угрозам.

    Крупные европейские концерны и стартапы лишь начинают разрабатывать дешевые комплексы, что требует изменения стандартов закупок и ускорения внедрения новых систем.

    Польская сторона ранее заявила о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны поясняло, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Глава германского военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в ЕС нужно срочно разработать и наладить массовое производство дешевых систем ПВО.

    12 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
    Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
    @ Telegram-канал Постпредства России при ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании СБ ООН в связи с появлением в воздушном пространстве Польши более десятка БПЛА постоянный представитель России при организации Василий Небензя разобрал ситуацию и пояснил, куда могли залететь 10 сентября дроны ВС России.

    «Сообщается, что часть из них была нейтрализована силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилого дома в Люблинском воеводстве, жертв нет. Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на Россию, без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», – отметил во время выступления Небензя.

    Российский дипломат указал на то, что демонстрируемые Польшей повреждения дома якобы от взрывной части БПЛА сомнительны, так как больше похожи на повреждения от частей сбитого дрона, а боевая повредила бы постройку значительно сильнее. Показателен и эпизод с найденным БПЛА на сельскохозяйственном поле.

    По словам Небензи, он больше похож на дрон, который потерял ход и упал из-за  техсбоя или работы средств РЭБ.

    В отношении деятельности российских военных в ночь на 10 сентября, постпред сообщил, что ВС России наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленным объектам на территории Украины. Там производили и ремонтировали бронетанковую и авиатехнику ВСУ, выпускали двигатели и электронные комплектующие к ним.

    «Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 км, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию», – заявил он.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль с беспилотниками» надломил отношения Польши и США.

    14 сентября 2025, 03:45 • Новости дня
    Россия отметила неготовность Польши прояснять инцидент с беспилотниками
    Россия отметила неготовность Польши прояснять инцидент с беспилотниками
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Масса элементарных вопросов по ситуации с БПЛА над Польшей остаются без ответов, но Варшава на предложение российского Минобороны проконсультироваться сослалось на неготовность, быть может, этому есть объяснение, задается в Telegram-канале вопросом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Подробности пока неизвестны, но выводы уже сделаны: Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Польше. Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками? Много элементарных вопросов без ответов», – отметил в посте российский дипломат.

    Ульянов добавил, что Министерство обороны России предложило консультации по ситуации, но Министерство обороны Польши не готово.

    «Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», – сделал вывод постпред России в Вене.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией. На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что после появления новых данных по инциденту с дронами в Польше Вашингтон проведет консультации с партнерами по НАТО, прежде чем принимать конкретные решения.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль беспилотниками»  надломил отношения Польши и США.

    12 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину

    Сенатор Климов: Польские военные на Украине станут законными целями России

    В Совфеде раскритиковали планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину
    @ Klaudia Radecka/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польские военные, которые прибудут на Украину якобы для обучения противодействию БПЛА, станут законными целями ВС России. Эта завуалированная военная интервенция обернется провалом для «союзников», сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов. Ранее Варшава захотела «адаптировать украинский опыт» по борьбе с БПЛА.

    «Украина действительно обладает серьезным опытом боевого применения БПЛА и борьбы с ними. И поляки решили, как им кажется, умно и выгодно использовать навыки ВСУ, обретенные в ходе противостояния российским силам», – заметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «В действиях Варшавы была бы логика, если бы украинские специалисты проводили обучение на территории Польши. В данном же случае поляки станут законными целями для российских сил», – подчеркнул сенатор. «К тому же не совсем ясно, как они собираются проводить обучение: украинцы будут атаковать поляков своими дронами или они все вместе будут ждать российских атак?» – сыронизировал парламентарий.

    «Это инициатива соответствует логике «коалиции желающих» и больше похожа на завуалированную военную интервенцию», – добавил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Он напомнил позицию Москвы: любые военные на территории Украины будут расцениваться как законные цели для уничтожения.

    «Российские силы в ходе спецоперации ликвидировали немало иностранных наемников, в том числе – польских. Судя по всему, мы продолжим эту практику, независимо от того, каким будет формальный статус прибывших. При этом у Варшавы нет и не может быть никакого ответа Москве на возможное уничтожение штаба с инструкторами и дроноводами из Польши», – продолжил собеседник.

    «Такое развитие событий может означать политический крах и самого Туска. Вряд ли польское общество поприветствует еще большее втягивание их страны в украинский кризис и уничтожение военных, которые должны защищать территорию Польши, а не участвовать в конфликте против России», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Польша начнет совместную работу с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, он «с удовлетворением» принял соответствующее предложение Владимира Зеленского, передает TVP Info.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже отправился в Киев, а на следующей неделе туда полетит и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. В данный момент военные и технические специалисты обеих стран обсуждают способы, «как адаптировать украинский опыт для Польши».

    Ранее Польша заявила о нарушении якобы российскими беспилотниками воздушного пространства и в ответ подняла в воздух военные самолеты НАТО, уничтожившие БПЛА. При этом ни Варшава, ни Киев не привели никаких доказательств принадлежности дронов.

    После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, представив ежегодный доклад о состоянии ЕС. Она упомянула о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию.

    Некоторые заокеанские «ястребы» подхватили эту риторику. Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон назвал это «актом войны» и призвал главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против российской военной отрасли. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему спектакль с загадочными БПЛА в Польше был рассчитан лишь на одного зрителя.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме объяснил позицию Москвы по возможным воинским контингентам на Украине. «Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – приводит Кремль слова главы государства.

    12 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    В Польше заявили об отсутствии оснований для разрыва дипотношений с Россией

    Сикорский: Польша не собирается разрывать дипотношения с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам в Киеве глава МИД страны Радослав Сикорский.

    «В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений», – сказал Сикорский на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Трансляцию встречи вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о том, что уничтожили несколько беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением.

    12 сентября 2025, 09:40 • Новости дня
    NYT: Трамп отстранился от защиты Европы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше указывает на усиливающуюся отстраненность США от защиты европейских союзников.

    Этот случай стал очередным примером, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа, пишет New York Times, передает ТАСС.

    При похожем инциденте с попаданием украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тогда тревога оказалась ложной, но реакция США была решительной.

    В нынешней ситуации американский президент, по оценке газеты, ведет себя так, будто Соединенные Штаты не связаны с исходом событий. Газета отметила, что на этот раз реакция была выжидательной, и многие обращали внимание именно на позицию Трампа.

    Для Москвы подобное поведение Вашингтона, а также отказ США от некоторых программ поддержки армий стран, граничащих с Россией, может быть восприняты как сигнал, что ответственность за безопасность Европы теперь ложится на самих европейцев.

    Ранее Трамп заявлял, что инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки.

    Польша заявляла, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России поясняло, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    15 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи

    Tекст: Антон Антонов

    Польские политики не смогли опровергнуть высказывания постпреда России при ООН Василия Небензи о невозможности нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, пишет Najwyzszy Czas.

    Как подчеркнула Najwyzszy Czas, польские политики не смогли предоставить аргументированные возражения. «Вместо этого (они) обрушились с оскорблениями в адрес России», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Небензя, комментируя инцидент с беспилотниками над территорией Польши, подчеркнул, что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь ее территории, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа. Польские власти заявили, что сбили над страной «опасные» дроны, назвали их «российскими», но не представили никаких доказательств.


    12 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    МИД Германии вызвал российского посла

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева в связи с произошедшим инцидентом с дронами в Польше, сообщило ведомство.

    Сообщение было опубликовано на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). В заявлении министерства отмечается: «Сегодня российский посол был вызван в министерство иностранных дел. НАТО твердо сплочена, чтобы защищать территорию нашего альянса и нашу безопасность», передает РИА «Новости».

    В пятницу представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что после инцидента с беспилотником в Польше Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о том, что уничтожили несколько беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением.

    13 сентября 2025, 19:31 • Новости дня
    Рютте заявил об «угрозе российских ракет» городам Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Современные российские ракеты «угрожают всем странам Западной Европы», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции по случаю старта операции НАТО «Восточный страж».

    По словам Рютте, ракеты России «летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и способны достичь таких городов, как Мадрид или Лондон, всего на пять или десять минут позже, чем Таллина или Вильнюса», передает РИА «Новости».

    «Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», – заявил он.

    Генсек альянса подчеркнул, что не следует считать жителей западных городов в большей безопасности, чем жителей на восточном фланге НАТО. Рютте призвал страны-участницы НАТО относиться к нынешней «угрозе» так, как если бы все они находились на восточном фланге альянса.

    Ранее Рютте заявил о планах НАТО противостоять России после конфликта на Украине.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

    Спектакль с беспилотниками надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей. Митинги уже привели к столкновению с полицией, 25 человек задержаны. По мнению экспертов, британскому правительству вместо геополитических игр стоит задуматься о смене внутриполитического курса, особенно в части миграционной политики. О чем говорит сложившаяся ситуация и к чему она приведет? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

