Общественники предложили усилить наказание за провокации на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Общественные наблюдатели предложили Центральной избирательной комиссии России усилить административную и уголовную ответственность за провокации на избирательных участках, передает НОМ. В ходе круглого стола с руководством ЦИК обсуждался ход трех дней единого дня голосования, который, несмотря на ряд провокаций, прошел на высоком уровне организации. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в 68 регионах работают 154 центра общественного наблюдения с участием более 200 специалистов.

Валерий Фадеев, председатель СПЧ при Президенте РФ, рассказал, что члены мониторинговой рабочей группы посетили около 300 участковых комиссий в 13 регионах, включая приграничные территории, СИЗО и временные пункты пребывания. По его словам, особое внимание уделялось участкам, где избирательные процедуры проходят вне стандартных условий. Он отметил, что явка в Белгородской области, несмотря на сложную обстановку, оказалась самой высокой.

Алена Булгакова, побывавшая в Курской области, подчеркнула высокий уровень организации и прозрачность голосования, а также профессионализм комиссий и желание избирателей участвовать в выборах. Она сообщила о намеренных провокациях со стороны двух партий, однако отметила, что наблюдатели и комиссии оперативно реагируют на такие инциденты, делая процесс максимально открытым и безопасным.

Аналогичные случаи провокаций были зафиксированы в Иркутской области и Краснодарском крае. Александр Точенов из СПЧ сообщил, что в Иркутской области не было выявлено серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Александр Брод, находящийся в Краснодарском крае, рассказал о случаях физического давления на членов избиркомов и предложил ужесточить ответственность за препятствие работе комиссий.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что наблюдение охватывало экстерриториальные участки Москвы, места принудительного содержания и временного пребывания. Она отметила активность избирателей и праздничную атмосферу на участках. Политолог Александр Асафов добавил, что все 14 экстерриториальных участков в Москве находятся под контролем общественных наблюдателей, а обмен информацией между регионами проводится через специальный информационный центр.