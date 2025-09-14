Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?18 комментариев
DR: Строительство украинского завода в Дании нарушит более 20 законов
Датские власти разрешили строительство завода FirePoint для выпуска ракетного топлива, несмотря на явные многочисленные нарушения национального законодательства.
Решение правительства Дании о разрешении строительства украинского оборонного завода FirePoint с нарушением законодательства было озвучено телерадиокомпанией DR, передает ТАСС. В публикации отмечается, что речь идет о более чем двадцати случаях несоблюдения природоохранных и градостроительных норм.
Профессор административного права Университета Южной Дании Фредерик Вааге заявил: «Возможно, это было наивно, но я действительно предполагал, что по отдельным проектам может быть одно–два отклонения от природоохранного и градостроительного законодательства. Но их больше 20».
Введение в Дании нового закона позволило властям предоставлять себе расширенные полномочия для отмены нормативных актов при реализации оборонных проектов. Кроме того, этот закон ограничил право граждан подавать жалобы на подобные инициативы, отмечается в материале DR.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу по запуску украинского производства твердого ракетного топлива в Дании. Захарова отметила повышенные риски, связанные с данным проектом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания стремится к продолжению кровопролития на Украине.
Правительство Дании выделило дополнительные 435 млн датских крон на восстановление Украины.