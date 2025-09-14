Tекст: Ольга Иванова

Решение правительства Дании о разрешении строительства украинского оборонного завода FirePoint с нарушением законодательства было озвучено телерадиокомпанией DR, передает ТАСС. В публикации отмечается, что речь идет о более чем двадцати случаях несоблюдения природоохранных и градостроительных норм.

Профессор административного права Университета Южной Дании Фредерик Вааге заявил: «Возможно, это было наивно, но я действительно предполагал, что по отдельным проектам может быть одно–два отклонения от природоохранного и градостроительного законодательства. Но их больше 20».

Введение в Дании нового закона позволило властям предоставлять себе расширенные полномочия для отмены нормативных актов при реализации оборонных проектов. Кроме того, этот закон ограничил право граждан подавать жалобы на подобные инициативы, отмечается в материале DR.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу по запуску украинского производства твердого ракетного топлива в Дании. Захарова отметила повышенные риски, связанные с данным проектом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания стремится к продолжению кровопролития на Украине.

Правительство Дании выделило дополнительные 435 млн датских крон на восстановление Украины.