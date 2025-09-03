Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.3 комментария
Посол России заявил о поддержке Данией эскалации конфликта на Украине
Дания яростно стремится к продолжению кровопролития на Украине, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в комментарии датским СМИ.
По его словам, и словом, и делом Копенгаген способствует дальнейшей безудержной эскалации конфликта, передает ТАСС. Барбин отметил, что власти Дании поддерживают планы развертывания на своей территории производства ракетного топлива для крылатых ракет, предназначенных для ударов по территории России.
«В случае производства Украиной на датской земле ракетного топлива для крылатых ракет будет все труднее не рассматривать Данию как прямого участника конфликта на Украине», – подчеркнул дипломат. Он также добавил, что Копенгаген осведомлен о намерениях Киева использовать эти ракеты для атак на Россию. По мнению Барбина, Дания не хочет допустить движения к миру на Украине и стремится сорвать достигнутое на встрече лидеров России и США на Аляске понимание о возможных условиях мира.
В июле правительство Дании решило выделить дополнительные 435 млн датских крон (примерно 68,23 млн долларов) на восстановление Украины.
В марте Дания заявила о готовности направить свои войска на Украину. Также Копенгаген пообещал Киеву почти 1 млрд долларов на усиление обороны.