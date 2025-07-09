Дания решила выделить более 68 млн долларов на восстановление Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил МИД королевства, соглашения о новых инвестициях будут подписаны министром иностранных дел Ларсом Лекке Расмуссеном в Риме на конференции по восстановлению Украины (URC2025), которая пройдет 10 июля, передает ТАСС.

По словам Ларса Лекке Расмуссена, Дания намерена поддерживать Украину до достижения «прочного мира». Министр подчеркнул: «Поскольку поддержка Украины, как гражданская, так и военная, имеет решающее значение для обеспечения ее наиболее сильной позиции на переговорах, Дания сейчас выделяет дополнительные 435 млн крон на восстановление».

Из общей суммы 338 млн крон (около 53,01 млн долларов) пойдут на проекты в области энергоэффективности, водоснабжения и отопления для Николаева и Николаевской области с июля 2025 по июнь 2028 года. Еще 75 млн крон (11,76 млн долларов) предназначены для программы EU4Reconstruction, поддерживающей восстановление отдельных городов. Дополнительно 22 млн крон (3,45 млн долларов) направят на программу Skills4Recovery, связанную с образованием и занятостью под нужды рынка труда.

В среду агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность создания специального фонда для стабильной финансовой поддержки Киева, который может заработать в 2028 году.

Ранее Институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро. В мае ЕС решил выделить Украине 1 млрд евро на производство оружия.