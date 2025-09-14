Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?15 комментариев
Многоженцу Сухову присвоили статус подозреваемого по уголовному делу
Ивану Сухову, известному как многоженец, присвоен статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях, сообщил его адвокат Александр Почуев.
«Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого», – отметил адвокат, передает РИА «Новости».
Напомним, в июне омбудсмен по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что следователи заинтересовались высказываниями дочери Ивана Сухова, публично обвинившей отца в домогательствах.
В 2024 году Сухов дал интервью о своем многоженстве и жизни с 14 детьми в трехкомнатной квартире. Семья имела все необходимые документы, включая свидетельства о рождении и паспорта. Он состоял в официальном браке только с одной женщиной, остальные жили с ним по собственной воле.