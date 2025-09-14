Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
Полиция Непала задержала более 3,7 тыс. сбежавших заключенных
В Непале большинство заключенных, сбежавших во время недавних массовых беспорядков, вновь оказались в тюремном заключении после масштабных поисковых мероприятий, сообщил представитель центрального управления полиции Непала Бинод Гимире.
По его словам, более 3,7 тыс. заключенных, ранее сбежавших из тюрем во время беспорядков, были арестованы и возвращены под стражу, передает РИА «Новости». Гимире сообщил, что по состоянию на полдень 3723 заключенных вновь находятся под контролем полиции.
По словам Гимире, остаются на свободе еще 10 320 сбежавших заключенных. Полиция призывает население сохранять бдительность и информировать правоохранительные органы о подозрительных лицах или любой информации о беглецах.
Гимире также отметил, что часть заключенных задержала индийская полиция при попытке пересечь границу, после чего их вернули в Непал. Другие были арестованы непальской армией, полицией и вооруженными полицейскими силами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Непала ввела комендантский час на фоне массовых беспорядков. Индийский гуру заявил о наличии международного заговора в связи с событиями в Непале. МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Непал.