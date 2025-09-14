Полиция Непала задержала более 3,7 тыс. сбежавших заключенных

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, более 3,7 тыс. заключенных, ранее сбежавших из тюрем во время беспорядков, были арестованы и возвращены под стражу, передает РИА «Новости». Гимире сообщил, что по состоянию на полдень 3723 заключенных вновь находятся под контролем полиции.

По словам Гимире, остаются на свободе еще 10 320 сбежавших заключенных. Полиция призывает население сохранять бдительность и информировать правоохранительные органы о подозрительных лицах или любой информации о беглецах.

Гимире также отметил, что часть заключенных задержала индийская полиция при попытке пересечь границу, после чего их вернули в Непал. Другие были арестованы непальской армией, полицией и вооруженными полицейскими силами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Непала ввела комендантский час на фоне массовых беспорядков. Индийский гуру заявил о наличии международного заговора в связи с событиями в Непале. МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Непал.