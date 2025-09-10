Индийский гуру рассмотрел международный заговор за беспорядками в Непале

Индийский духовный лидер Шри Шри Рави Шанкар допустил связь беспорядков с заговором

Tекст: Мария Иванова

Массовые беспорядки в Непале, вспыхнувшие после запрета на деятельность ряда крупных социальных сетей, могут быть связаны с «международным заговором». Такое мнение высказал индийский духовный лидер Шри Шри Рави Шанкар, ранее входивший в список самых влиятельных людей Индии по версии Forbes India, передает РИА «Новости».

«Недовольство среди молодежи продолжает расти… Но всегда, когда начинаются общественные волнения, в них проникают антисоциальные элементы. Похоже, что здесь также имеет место международный заговор», – заявил гуру, чьи последователи продолжают поддерживать с ним связь в Непале.

Власти Непала на прошлой неделе ввели запрет на работу мессенджеров и соцсетей, не зарегистрировавшихся в министерстве связи и информационных технологий, что спровоцировало массовые протесты молодежи, получившие в СМИ название «Революция поколения Z». В результате столкновений с полицией погибли, по разным данным, 22–25 человек, более 600 получили ранения. Несмотря на снятие запрета на социальные сети, протесты не прекратились.

Во вторник демонстранты подожгли частную резиденцию премьер-министра Непала и ворвались в правительственный комплекс, а также атаковали здания парламента и центральный офис правящей партии. Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку, его правительство было эвакуировано вертолетами, а контроль на улицах Катманду и других городов взяли вооруженные силы.

Между тем на фоне беспорядков международный аэропорт Катманду имени Трибхувана возобновил работу после временного закрытия, сообщает ТАСС. Посольство России в Непале рекомендовало уточнять статус авиарейсов у авиакомпаний и возможность перемещения по городу – у представителей военных. Сейчас на границе с Индией также сохраняются очаги беспорядков и перекрыты КПП.

Армия Непала в среду объявила о введении комендантского часа и подготовке к переговорам с протестующими для вывода страны из кризиса.

В результате последних событий погибли 25 человек, более 600 пострадали, погибла также супруга бывшего премьера Джаны Натха Кханала.

Ранее армия Непала пригрозила введением войск для наведения порядка.

Накануне вечером около тысячи демонстрантов в Бхайрахаве устроили погром и подожгли международный аэропорт.