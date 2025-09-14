Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
Рогов: ВС России расширили позиции в Степногорске на запорожской линии фронта
Российские войска расширили зону контроля в районе Степногорска на запорожском направлении, наступая с юга и востока, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска расшили зону контроля в Степногорске. Ожесточенные бои за освобождение поселка продолжаются», – заявил Рогов, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что российские войска продвигаются на степногорском направлении запорожской линии фронта, взяв под контроль часть села Приморское у бывшего Каховского водохранилища.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя. ВС России зацепились за Малиновку на Запорожском направлении.