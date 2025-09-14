Над Смоленской областью за ночь уничтожено 12 дронов ВСУ

Над Смоленской областью за ночь сбиты 12 дронов ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«В течение ночи и утром силами ПВО уничтожено 12 дронов над территорией Смоленской области. На месте работают оперативные службы. Повреждений объектов инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал», – сказано в посте.

Анохин призвал земляков соблюдать правила безопасности и в случае обнаружения частей БПЛА не приближаться к ним, не снимать на видео и фото.

«Сообщить о находке и задать вопросы, связанные с последствиями атаки беспилотников, можно по номеру 112», – напомнил губернатор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области сообщил о том, что в ночь на воскресенье в районе города Кириши Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов, обломки одного вызвали пожар на НПЗ.

Кроме того, из-за БПЛА три вагона товарного состава сошли с рельсов в Лужском районе Ленобласти.





