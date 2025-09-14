Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.8 комментариев
Над Смоленской областью за ночь уничтожено 12 дронов ВСУ
Смоленская область снова подверглась атаке украинских БПЛА, силами ПВО уничтожена дюжина дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.
«В течение ночи и утром силами ПВО уничтожено 12 дронов над территорией Смоленской области. На месте работают оперативные службы. Повреждений объектов инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал», – сказано в посте.
Анохин призвал земляков соблюдать правила безопасности и в случае обнаружения частей БПЛА не приближаться к ним, не снимать на видео и фото.
«Сообщить о находке и задать вопросы, связанные с последствиями атаки беспилотников, можно по номеру 112», – напомнил губернатор.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области сообщил о том, что в ночь на воскресенье в районе города Кириши Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов, обломки одного вызвали пожар на НПЗ.
Кроме того, из-за БПЛА три вагона товарного состава сошли с рельсов в Лужском районе Ленобласти.