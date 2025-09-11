Число погибших при беспорядках в Непале достигло 34 человек

Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.0 комментариев
В Непале массовые беспорядки привели к гибели 34 человек и ранению более 1,3 тысяч.
В результате массовых беспорядков, прошедших в Непале в начале недели, число погибших увеличилось до 34 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Khabarhub и министерство здравоохранения страны. Пострадали свыше 1,3 тыс. человек, из которых уже выписаны из больниц.
Больницы Катманду и Национальный травматологический центр приняли наибольшее число раненых. В 28 больницах по всей стране продолжают лечиться пострадавшие различной степени тяжести.
Беспорядки вспыхнули после протестов против коррупции и введённого властями запрета на социальные сети. Волнения привели к отставке премьер-министра Шармы Оли, а главными участниками акций стали студенты и молодёжные активисты Gen-Z. Протестующие подожгли здания парламента, Верховного суда и прокуратуры, а также атаковали дома чиновников, после чего власти ввели комендантский час.
На фоне протестов 9 сентября власти сняли запрет на работу социальных сетей. На следующий день представители Gen-Z встретились с начальником штаба армии Непала Ашоком Раджем Сигделом, чтобы обсудить создание временного правительства.
На пост главы временного кабмина предложена бывший председатель Верховного суда Сушила Карки, которая официально заявила о готовности занять эту должность.
В четверг у штаба армии Непала разгорелись беспорядки, вызванные протестом молодых людей из «Поколения Z» против кандидата в премьер-министры.
Ранее непальский премьер Шарма Оли покинул свой пост.