Число погибших при беспорядках в Непале достигло 34 человек

Число погибших в ходе беспорядков в Непале выросло до 34 человек

Tекст: Мария Иванова

В результате массовых беспорядков, прошедших в Непале в начале недели, число погибших увеличилось до 34 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Khabarhub и министерство здравоохранения страны. Пострадали свыше 1,3 тыс. человек, из которых уже выписаны из больниц.

Больницы Катманду и Национальный травматологический центр приняли наибольшее число раненых. В 28 больницах по всей стране продолжают лечиться пострадавшие различной степени тяжести.

Беспорядки вспыхнули после протестов против коррупции и введённого властями запрета на социальные сети. Волнения привели к отставке премьер-министра Шармы Оли, а главными участниками акций стали студенты и молодёжные активисты Gen-Z. Протестующие подожгли здания парламента, Верховного суда и прокуратуры, а также атаковали дома чиновников, после чего власти ввели комендантский час.

На фоне протестов 9 сентября власти сняли запрет на работу социальных сетей. На следующий день представители Gen-Z встретились с начальником штаба армии Непала Ашоком Раджем Сигделом, чтобы обсудить создание временного правительства.

На пост главы временного кабмина предложена бывший председатель Верховного суда Сушила Карки, которая официально заявила о готовности занять эту должность.

