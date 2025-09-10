FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

Tекст: Ирма Каплан

«Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.