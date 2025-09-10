Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.5 комментариев
Глава ЕК признала сложность восприятия саммита на Аляске
Урсула фон дер Ляйен: Картины саммита на Аляске было трудно переварить
В ходе ежегодного выступления в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен признала, что обсуждение российско-американского саммита на Аляске вызвало сложные эмоции в Евросоюзе.
Европейскому союзу было непросто воспринять итоги российско-американского саммита, передает ТАСС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодном заседании Европарламента в Страсбурге.
«Картины саммита на Аляске было трудно переварить», – заявила фон дер Ляйен в ходе своего выступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины. В Белом доме сообщили, что Путин и Дональд Трамп беседуют два часа без перерыва на обед.