Мишустин предложил централизовать управление школьными автобусами

Мишустин предложил внедрить калужский опыт управления школьными автобусами

Tекст: Елизавета Шишкова

Предложение о создании региональных учреждений для централизованного управления школьными автобусами премьер-министр Михаил Мишустин озвучил во время визита в Калужскую область, передает РИА «Новости».

Инициатива основана на опыте региона, где специализированное предприятие управляет 358 автобусами, ежедневно перевозящими 12,5 тыс. сельских школьников. Мишустин отметил, что этот опыт может быть применим в других субъектах России, однако подчеркнул важность детального изучения, поскольку условия в регионах различаются.

По словам Мишустина, за последние четыре года по стране было закуплено около 14 тыс. школьных автобусов. Ежегодно на эти цели выделяется порядка 11 млрд рублей. В Калужской области за этот период поступило 100 новых автобусов, из них 37 – в текущем году.

В рамках визита премьер также ознакомился с новой школой в селе Лопатино, построенной на месте старого здания и рассчитанной на 250 учеников. В образовательном учреждении оборудованы учебные кабинеты, мастерские, спортивный зал, библиотека, зоны отдыха и столовая.

Планируется создать экспозицию, посвященную истории села и ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний.