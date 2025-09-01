Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОСу такой сценарий не нужен.0 комментариев
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил рассмотреть создание региональных центров по управлению школьными автобусами, используя опыт Калужской области, где такой проект уже реализован.
Предложение о создании региональных учреждений для централизованного управления школьными автобусами премьер-министр Михаил Мишустин озвучил во время визита в Калужскую область, передает РИА «Новости».
Инициатива основана на опыте региона, где специализированное предприятие управляет 358 автобусами, ежедневно перевозящими 12,5 тыс. сельских школьников. Мишустин отметил, что этот опыт может быть применим в других субъектах России, однако подчеркнул важность детального изучения, поскольку условия в регионах различаются.
По словам Мишустина, за последние четыре года по стране было закуплено около 14 тыс. школьных автобусов. Ежегодно на эти цели выделяется порядка 11 млрд рублей. В Калужской области за этот период поступило 100 новых автобусов, из них 37 – в текущем году.
В рамках визита премьер также ознакомился с новой школой в селе Лопатино, построенной на месте старого здания и рассчитанной на 250 учеников. В образовательном учреждении оборудованы учебные кабинеты, мастерские, спортивный зал, библиотека, зоны отдыха и столовая.
Планируется создать экспозицию, посвященную истории села и ветеранам Великой Отечественной войны.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний.