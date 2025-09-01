Из пожара в тюменской многоэтажке спасли 12 человек

МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю

МИД России заявил о кампании на подрыв отношений с Москвой в иранских СМИ

Tекст: Вера Басилая

В последнее время в иранских СМИ участились публикации с недостоверной информацией о внешней политике России, что свидетельствует о скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв российско-иранских отношений, сообщается в Telegram-канале МИД России.

По мнению ведомства, эти материалы создают ложное впечатление, будто Россия не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала необходимой поддержки в конфликте с Израилем.

В МИД обратили внимание, что враждебные России и Ирану силы пытаются дискредитировать стратегическое партнерство между двумя странами, а также настойчиво распространяют сообщения о передаче Москвой секретной информации Израилю, что категорически опровергается российской стороной. Наиболее резонансным в министерстве назвали бездоказательное заявление члена иранского совета по определению целесообразности решений Мохамеда Садра о якобы передаче Россией Израилю точных координат иранской ПВО.

При этом Россия последовательно осуждала военные удары Израиля и США по территории Ирана, совершенные, по мнению МИД, в нарушение Устава ООН и международного права. В ведомстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут дальше внимательно реагировать на подобные информационные вбросы, чтобы не допустить подрыва сотрудничества между государствами.

Напомним, президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее МИД России призвал «евротройку» Лондон, Париж и Берлин пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске.

Стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.

Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.