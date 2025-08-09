Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.5 комментариев
Школьники из Запорожской области отправились в учебную поездку в РУДН
К обучению в Российском университете дружбы народов приступили 22 старшеклассника из Запорожской области, став участниками образовательной сессии.
В рамках программы ребята будут посещать лекции и практические занятия у ведущих преподавателей университета, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Программа охватывает широкий спектр направлений, включая естественные, технические и гуманитарные науки. Кроме образовательных мероприятий, школьники примут участие в мастер-классах, семинарах и исследовательских проектах под руководством опытных наставников.
Для участников предусмотрена насыщенная культурная программа: посещение музеев, выставок и прогулки по территории вуза. Это позволит ребятам познакомиться с историей университета и его достижениями.
Елена Ягнюк, главный консультант отдела воспитания и сопровождения одаренных детей Министерства образования и науки Запорожской области, отметила: «Мы уверены, что эта поездка станет ярким и незабываемым опытом для каждого из 22 ребят. Желаем им успехов в учебе, новых открытий и вдохновения на пути к воплощению самых смелых целей».
«Университетские смены» в РУДН направлены не только на развитие академических знаний, но и на формирование новых дружеских связей, обмен опытом и развитие личных качеств. Организаторы считают, что посещение одного из ведущих вузов страны станет отправной точкой для успешного будущего школьников.