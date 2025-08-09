Школьники из Запорожской области отправились в учебную поездку в РУДН

Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике

Политолог Быстрицкий: Реакция ЕС на встречу Путина и Трампа крайне неконструктивна

Tекст: Андрей Резчиков

«Европейцы настроены очень агрессивно и, на мой взгляд, не желают прекращения боевых действий. Наоборот – они усиленно подталкивают Украину к продолжению этих действий и бесконечно ведут разговоры об угрозах, которые существуют только в их сознании», – считает Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

Реакцию европейцев на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа эксперт назвал проявлением мрачной политической философии: «Непонятно, что они будут делать с этой философией. Это может создать большие проблемы в установлении мира не только на Украине, но и вообще в деле налаживания мирового порядка, при котором существовали бы определенные гарантии безопасности. Страны Запада настроены крайне агрессивно и неконструктивно».

По прогнозу эксперта, планируемые на самое ближайшее время экстренные консультации в Британии с участием высокопоставленных чиновников нескольких европейских стран, а также из Украины и США не приведут к каким-то новым результатам.

Встреча на Аляске – это своего рода удар по позициям ЕС и Украины, которые всеми силами пытаются втиснуться в диалог Москвы и Вашингтона. Но, как показывают действия Трампа, европейцы окончательно теряют голос и субъектность в обсуждении вопросов глобального уровня.

«Ничего кроме заклинаний о том, что надо усиливать давление на Россию, на встрече в Британии сказано не будет. Честно говоря, европейцы находятся в политическом тупике. Поэтому я не уверен, что западным странам удастся сохранить полное единство. Не все хотят ссориться с США во что бы то ни стало и создавать ситуацию, при которой главным препятствием на пути к прекращению конфликта будет позиция Западной Европы и науськиваемая ею Украина», – полагает спикер.

Перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

«Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

По сведениям портала, Украина и ряд европейских стран в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения России о прекращении огня, не принимая во внимание их позицию.

Идея встретиться в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние дни.

О «долгожданной встрече» с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил накануне вечером. В Кремле подтвердили, что лидеры планируют встретиться на Аляске 15 августа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться в США.

Кроме обсуждения долгосрочного урегулирования украинского конфликта лидеры могут обсудить экономические интересы России и США, перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.