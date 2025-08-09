Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Сын Овечкина признался в трудностях игры со взрослыми хоккеистами
Сергей Овечкин забросил четыре шайбы в гала-матче Ovi Cup
Сергей Овечкин поделился впечатлениями от гала-матча на турнире отца, отметив, что соперничать со взрослыми для него оказалось непросто.
Сергей Овечкин, сын знаменитого нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделился впечатлениями о гала-матче на турнире своего отца, сообщает RT.
«Идеальное настроение. Я не знаю, кто мне отдавал передачи. Сложно играть со взрослыми», – приводит слова Сергея Овечкина «Матч ТВ».
Команда Александра Овечкина одержала победу над коллективом Павла Дацюка со счетом 11:7 в рамках турнира Ovi Cup. Встреча проходила в формате двух периодов.
В матче Сергей Овечкин забросил четыре шайбы, а его отец отличился одним голом. Мама Александра Овечкина ранее выразила благодарность организаторам за проведение и успешную реализацию Кубка Овечкина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по заработанным за карьеру деньгам. Данис Зарипов сообщил о планах Овечкина провести прощальный матч после окончания хоккейной карьеры.