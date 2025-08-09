Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Следователи обвинили топ-менеджера «Горэнергосбыта» в крупной взятке
В Москве заместителю директора филиала «Горэнергосбыта» Александру Горюнову предъявили обвинение в вымогательстве крупной взятки, мерой пресечения стал домашний арест.
Заместителю директора филиала № 11 «Горэнергосбыта» – начальнику отделения сбыта № 2 ПАО «МОЭК» Александру Горюнову предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в крупном размере, передает ТАСС. Следователи сообщили, что обвиняемого отправили под домашний арест.
«В рамках расследования уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере с вымогательством), был допрошен начальник отделения сбыта № 2 ПАО МОЭК Александр Олегович Горюнов. Ему предъявлено обвинение, а также в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщили в правоохранительных органах.
Уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере было возбуждено 19 марта этого года. Если вина Горюнова будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.
