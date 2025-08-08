Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».11 комментариев
Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа
Дональд Трамп может уйти с поста президента США, если разрешит военную силу в конфликте вокруг Ирана или на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что возможное разрешение Дональдом Трампом применения силы в конфликте вокруг Ирана или на Украине может привести к его отставке, передает РИА «Новости».
По мнению Джонсона, если в результате такого решения США понесут серьезные потери, на Трампа начнется давление с требованием уйти с поста президента.
Джонсон считает, что в такой ситуации Трамп действительно может сложить полномочия и передать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. По его словам, Трампа в этом случае воспримут как полностью дискредитировавшего свое президентство, и это приведет к возможности его ухода.
Ранее конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.
Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа.
Трамп заявил, что ему удалось прекратить уже пять вооруженных конфликтов в разных странах.