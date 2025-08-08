  • Новость часаВ Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
    В МИД России вызвали временного поверенного Италии
    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    Минюст США объявил вознаграждение в 50 млн долларов за помощь в поимке Мадуро
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    8 комментариев
    8 августа 2025, 08:55 • Новости дня

    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о риске отставки Трампа из-за Украины или Ирана

    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дональд Трамп может уйти с поста президента США, если разрешит военную силу в конфликте вокруг Ирана или на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что возможное разрешение Дональдом Трампом применения силы в конфликте вокруг Ирана или на Украине может привести к его отставке, передает РИА «Новости».

    По мнению Джонсона, если в результате такого решения США понесут серьезные потери, на Трампа начнется давление с требованием уйти с поста президента.

    Джонсон считает, что в такой ситуации Трамп действительно может сложить полномочия и передать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. По его словам, Трампа в этом случае воспримут как полностью дискредитировавшего свое президентство, и это приведет к возможности его ухода.

    Ранее конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа.

    Трамп заявил, что ему удалось прекратить уже пять вооруженных конфликтов в разных странах.

    7 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Комментарии (7)
    7 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп потребовал от генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана (Чэнь Лиу) немедленно уйти в отставку.

    «Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», – заявил он в своей публикации в Truth Social, передает ТАСС.

    По данным портала Axios, причиной стала озабоченность Трампа предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

    Лип-Бу Тан был назначен на пост руководителя Intel в 2025 году после ухода Пэта Гелсингера в декабре 2024 года. Решение о смене руководства принималось на фоне ухудшения финансового положения компании и падения стоимости акций на фоне усилившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (39)
    7 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (20)
    7 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    Российский лидер подчеркнул, что среди возможных мест проведения встречи он видит Объединенные Арабские Эмираты как одного из наиболее подходящих партнеров в этом вопросе.

    «Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в четверг встретился с президентом ОАЭ, прибывшим в Россию с официальным визитом. Российский лидер назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Комментарии (13)
    8 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед тем, как в пятницу подписать мирное соглашение, которое утверждает исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, передает Reuters.

    «Мирное соглашение может преобразить Южный Кавказ – энергопроизводящий регион, граничащий с Россией, Европой, Турцией и Ираном, пересеченный нефте- и газопроводами, но раздираемый закрытыми границами и давними этническими конфликтами», – передает Reuters со ссылкой на близкие к переговорам источники.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединятся к Трампу в Белом доме для переговоров и церемонии подписания, сообщили американские официальные лица.

    Они подпишут рамочный документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давно назревшей транзитной проблемы, добавили информаторы агентства.

    Азербайджан запросил транспортный коридор через Армению, который соединит большую часть его территории с Нахичеванью, азербайджанским анклавом, граничащим с союзником Баку – Турцией.

    «Согласно тщательно согласованным документам, которые политики подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить Соединенным Штатам эксклюзивные особые права на разработку на длительный срок транзитного коридора, который будет назван «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» и известен под аббревиатурой TRIPP», – заявили источники.

    Маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

    «Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия»,  – заявил один из источников.

    Лидеры Армении и Азербайджана также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая с момента своего создания в 1992 году является сопредседателем Франции, России и США для посредничества в урегулировании конфликта.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа

    Ушаков: Путину и Трампу есть что обсуждать

    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков согласился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом действительно есть темы для обсуждения в ходе личной встречи.

    Ушаков подчеркнул, что высказывание Рубио о том, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать», отражает реальное положение дел, передает ТАСС.

    «Рубио прав», – ответил он на вопрос журналиста относительно слов американского госсекретаря.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.

    Комментарии (5)
    7 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Мировые СМИ вынесли предстоящую встречу Путина и Трампа на первые полосы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Издание Financial Times подчеркивает, что объявление о предстоящей встрече лидеров прозвучало на следующий день после переговоров Путина с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые обе стороны назвали продуктивными, передает РИА «Новости».

    Американская New York Times отмечает, что эта встреча станет первым очным саммитом президентов России и США за более чем четыре года, а британская Times и финская Helsingin Sanomat подчеркивают, что Путин и Трамп встретятся очно впервые за семь лет. По данным испанской Periodico, в этом году лидеры уже шесть раз говорили по телефону.

    Британская Telegraph сообщает, что встреча пройдет в узком формате, без участия других стран, а советник российского президента Юрий Ушаков отверг предложение США о трехсторонних переговорах с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, о чем пишет Guardian. Немецкая Berliner Zeitung отмечает, что последствия саммита будут в первую очередь значимы для Европы.

    Газета Wall Street Journal считает, что этот саммит может стать одним из важнейших событий второго срока Трампа, а Telegraph указывает на рост надежд на окончание конфликта на Украине. New York Times называет инициативу Путина еще одной его победой. Японская Nikkei также подчеркивает признаки сближения между США и Россией. По оценке CNN, ключевым вопросом станет содержание предложений российской стороны.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил о взаимной заинтересованности сторон во встрече с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что как с его стороны, так и со стороны США проявлялась заинтересованность во встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, кто стал инициатором саммита, передает ТАСС.

    Ранее Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Комментарии (12)
    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп заявил, что не ставит для встречи с Путиным никаких условий

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заверил журналистов в том, что никаких условий для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным нет, тем более нет никакого требования о якобы его предварительной встрече с Владимиром Зеленским.

    «Нет, не должен», – ответил Трамп на вопрос о необходимости российскому лидеру выполнить какие-либо условия перед очной встречей с Трампом.

    По словам главы Белого дома, Путин и Зеленский изъявили желание встретиться с ним.

    «Я сделаю все, что могу, чтобы остановить кровопролитие. <...> Мне не нравятся долгие ожидания», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Когда журналисты попросили американского лидера уточнить, в чем прорыв и успех переговоров по Украине, о которых говорит Трамп, и как близки стороны к заключению мировой сделки, он ушел от ответа.

    «Послушайте, я не хочу сейчас говорить. Ведь я уже разочаровывался однажды. Вы знаете, мы предотвратили пять войн, плюс добавьте к этому Иран, где мы уничтожили их ядерный потенциал для создания оружия», – начал перечислять свои заслуги Трамп, перейдя на разговор о «самых мощных вооруженных силах в мире».

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.


    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Потери автоконцернов от пошлин США достигли почти 12 млрд долларов

    WSJ: Автогиганты потеряли миллиарды из-за американских пошлин

    Tекст: Денис Тельманов

    Суммарные убытки крупнейших автопроизводителей мира из-за торговых пошлин США достигли рекордных значений после пандемии, а лидером потерь стала Toyota.

    Крупнейшие автопроизводители мира потеряли около 11,8 млрд долларов из-за введенных торговых пошлин в США, пишет The Wall Street Journal.

    Наибольшие финансовые потери во втором квартале 2025 года понесла компания Toyota – свыше 3 млрд долларов, тогда как у Tesla убытки составили около 300 млн долларов.

    По оценке издания, к концу календарного года чистая прибыль десяти ведущих автоконцернов, не считая китайских компаний, может сократиться примерно на четверть.

    WSJ прогнозирует, что автопроизводители могут начать поднимать цены на автомобили и переносить производство в США, чтобы сократить будущие убытки, однако такие меры потребуют значительного времени для реализации.

    2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении 10% универсальных и индивидуальных таможенных тарифов на продукцию из 185 стран, которые вступили в силу в начале апреля.

    По данным европейских источников, тарифы США на автомобили и запчасти из Евросоюза удерживаются на уровне 27,5%, и Брюссель ожидает их снижения до 15% в ближайшее время. Также достигнута договоренность между Японией и США о снижении дополнительных пошлин на японские автомобили до 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский производитель BYD реализовал в Евросоюзе более 7,2 тыс. электромобилей в апреле, что стало рекордом и вывело бренд на первое место по продажам в этом сегменте.

    Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин.

    Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями и задержкам в поставках.

    Британский производитель Jaguar Land Rover остановил экспорт автомобилей в США из-за введения 25-процентных пошлин, чтобы оценить последствия этого решения.

    Комментарии (2)
    7 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Глава РФПИ спрогнозировал важные итоги грядущей встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа позволит донести позицию Москвы напрямую

    Tекст: Валерия Городецкая

    Грядущие российско-американские переговоры могут стать значимым событием для двустороннего диалога, поскольку позволят Москве напрямую изложить свою позицию Вашингтону.

    Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС. По его оценке, встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом позволит четко донести позицию Москвы до главы Белого дома.

    Дмитриев выразил надежду на то, что после переговоров диалог между двумя странами станет более активным, в том числе в сфере экономического взаимодействия.

    Ранее Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.

    Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни.

    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США

    Дипломат Долгов описал правила подготовки встреч президентов России и США

    Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Обе стороны в той или иной мере ждали этого события, приближали его. Поэтому подготовка в каком-то смысле велась продолжительное время, однако после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву появились новые обстоятельства, которые заметно ускорили процесс, считает дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    «Не стоит забывать, что личной беседе президентов предшествовала длительная работа на различных уровнях. Все это – результат последовательных усилий, и предстоящие переговоры закономерно завершают этот этап. Наши страны действительно нуждаются в серьезном, предметном диалоге», – сказал Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Он уточнил, что встреча пройдет, скорее всего, по стандартному протоколу. Как правило, в подготовке таких мероприятий задействованы межведомственные группы  обеих стран.

    «Каждое министерство формирует позицию: что страна готова предложить и чего ожидает от партнера. Затем стороны обмениваются документами, согласовывают примерные позиции, фактически выстаивая общий сценарий будущего диалога», – добавил он.

    Долгов отметил, что президенты могут скорректировать этот сценарий, как на этапе подготовки, так и непосредственно во время переговоров.

    «Многое зависит от того, как сложится беседа», – резюмировал дипломат.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова назвала аморальный поступок Киева
    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа
    СМИ: Украина согласилась на инициативу Москвы по перемирию в небе
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    Трамп пообещал помирить в Белом доме Армению и Азербайджан
    Онищенко объяснил, почему закрывать границу с КНР из-за чикунгуньи не нужно
    Зеленский неоднократно уклонялся от армии во времена президентства Порошенко

    Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен

    Впервые за последние шесть лет цены на автомобили в России не растут, а падают. Вызвано это, правда, сильнейшим кризисом перепроизводства в стране. Но даже несмотря на то, что автомобили стали дешеветь – причем как новые, так и поддержанные, – продажи все равно стоят. Почему даже подешевевшие машины не хотят покупать? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации