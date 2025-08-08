Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».9 комментариев
Российский штурмовик рассказал об укреплениях ВСУ в Январском
Украинские военные возвели в селе Январское многочисленные бетонные укрепления, включая бункеры, а также подготовили дополнительные оборонительные заграждения и минные поля, рассказал замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Эльбрус.
По его словам, украинские военные возвели в селе Январское бетонные бункеры, передает ТАСС. Эльбрус добавил, что таких бункеров было построено очень много, но российским военным удалось преодолеть эти укрепления. «Противник возвел очень много бункеров, прям забетонированных. Но с этой проблемой мы справились. Применяли разные методы. Но в основном при подходе наших штурмовых групп в ходе стрелкового боя противник оттуда ретировался, пытался закрепиться на предыдущих своих позициях», – отметил военный.
Также Эльбрус рассказал, что на подступах к Январскому украинские силы вырыли противотанковые рвы, которые российская артиллерия выравнивала для последующего продвижения. После этого штурмовые группы на мотоциклах смогли их преодолеть. Кроме того, на пути возникали минные поля и заграждения из колючей проволоки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Январское в Днепропетровской области. Минобороны раскрыло подробности освобождения Январского. В районе села Январское российские штурмовики провели несколько диверсионных вылазок и уничтожили крупные позиции противника.