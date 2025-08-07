В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Подросток погиб после драки со сверстником в Свердловской области
На Урале конфликт из-за ремешка часов унес жизнь подростка
В селе Косулино Свердловской области подросток погиб после конфликта с ровесником, возникшего из-за испорченного ремешка наручных часов.
Подросток погиб после драки со сверстником в районе села Косулино Белоярского района Свердловской области, сообщает РИА «Новости».
По словам старшего помощника руководителя регионального управления СК России Александра Шульги, днем 6 августа в правоохранительные органы поступила информация о конфликте между подростками, в ходе которого один из них получил травмы и скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Как уточнил представитель СК, с 15-летним подозреваемым проведут процессуальные мероприятия.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал, что трагедия произошла с тремя друзьями из местной школы № 3. По его словам, «в тот роковой день подростки возвращались с водоема, где купались. По предварительным данным, в пути следования они взяли наручные часы своего приятеля и стали их подбрасывать, в результате чего был поврежден ремешок от часов. Возможно, это и послужило причиной рукоприкладства».
Подозреваемый сам вызвал скорую помощь, однако реанимировать пострадавшего не удалось.
Известно, что подозреваемый с 2014 года воспитывается бабушкой и дедушкой, мать лишена родительских прав, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних он не состоял. Погибший рос в неполной семье с матерью.
