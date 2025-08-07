Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Россия предложила Монголии восстановить авиасообщение
Москва выступила с инициативой восстановить регулярные авиарейсы между столицами России и Монголии, ранее приостановленные из-за пандемии, ообщил министр дорожного и транспортного развития Монголии Борхуугийн Дэлгэрсайхан во время общественного обсуждения бюджета отрасли на 2026 год.
По его словам, Россия предложила Монголии возобновить регулярные авиарейсы между Улан-Батором и Москвой, которые были приостановлены из-за пандемии, передает ТАСС.
Дэлгэрсайхан отметил: «Российская сторона предложила возобновить регулярный авиарейс по маршруту Улан-Батор – Москва – Берлин, закрытый во время пандемии коронавируса. Мы можем принимать самолеты, принадлежащие только РФ, потому что не можем принимать самолеты, которые находятся в собственности третьей стороны». Сейчас монгольские авиакомпании не выполняют рейсы в Россию, однако российские авиакомпании перевозят пассажиров из Иркутска и Красноярска.
Он напомнил, что «Аэрофлот» открыл в 2024 году новое направление в Улан-Батор на базе соглашения с красноярской авиакомпанией «Красавиа». Министр подчеркнул особую важность отношений с Китаем и Россией, отметив, что Монголия импортирует нефтепродукты из России, а запрет на экспорт бензина, введенный Россией, не распространяется на Монголию.
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар поручил провести консультации с общественностью по проекту бюджета на 2026 год, уделив особое внимание вопросам сокращения расходов, которые вызывают обеспокоенность у населения.
