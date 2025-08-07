В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
На экофоруме на Камчатке обсудили продвижение «зеленых» технологий в России
Более 600 участников собрались на Камчатке на молодежном экологическом форуме, где основной темой обсуждений стала роль чистой энергии в устойчивом развитии.
Форум проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. На площадках форума обсуждаются вопросы устойчивого развития, инновационных технологий и карьерных возможностей в условиях энергетического перехода, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Представители МАГАТЭ, ЭСКАТО ООН, Российского энергетического агентства, госкорпорации Росатом и экологические лидеры России и зарубежья рассмотрели потенциал чистой энергии для достижения целей устойчивого развития, а также перспективы для молодежи.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что каждая третья лампочка на полуострове питается за счет геотермальной энергии, и поставил задачу увеличить долю зеленой энергетики до 40–42% в ближайшие 5-10 лет. В рамках форума участники начинают работу над созданием нового коммуникационного продукта по экотехнологиям, который представят губернатору Камчатского края в финальный день мероприятия.
Главной темой пленарной сессии, в которой принял участие директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев стала «Чистая энергия в устойчивом развитии и перспективы для молодежи».
Экспертные сессии и активные форматы, такие как «экологический подкаст», были посвящены вопросам безопасного обращения с отходами, реабилитации загрязненных территорий и внедрению наилучших технологий по возвращению полезных элементов в хозяйственный оборот. Также обсуждались подходы к развитию экопрофессий и экопросвещению для молодежи.
В отдельной смене форума наставники школьников из «Менделеевских классов» делятся опытом проведения полевых исследований.
Форум проходит в две смены: молодежную для активистов и руководителей организаций, ученых и предпринимателей, и детскую – для юннатов и школьников, интересующихся природоохранной деятельностью.