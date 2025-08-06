В Севастополе обсудили подготовку управленцев нового типа

Tекст: Дарья Григоренко

Более 150 экспертов, включая представителей ведущих российских вузов, институтов Российской академии наук, министерств и ведомств, а также специалистов в области стратегических коммуникаций и аналитических центров, обсудили перспективы подготовки управленцев нового типа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в приветственном слове подчеркнул: «Социальный архитектор – это профессия будущего, без которой управление государством, его процессами невозможно. Многое из того, что сегодня обсуждается на конференции – реагирование на вызовы времени, отработка социальных проблем и поиск решений, – пока базовый уровень развития социальной архитектуры. И дальнейшее становление профессии, ее институционализация – стране крайне необходимы».

Начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил, что на фоне изменений в геополитике, технологиях и экономике социальные архитекторы должны уметь прогнозировать изменения, проектировать «образ будущего» и внедрять проекты, актуализирующие традиционные ценности на всех уровнях общества. Он добавил, что социальная архитектура – это многоуровневая конструкция, объединяющая осмысление будущего, внедрение лучших практик и достижение измеримых результатов в социальных изменениях.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров обратил внимание на миссию социальной архитектуры, которая, по его словам, заключается в развитии технологий и культуры социального прогнозирования через объединение экспертных ресурсов и кооперацию специалистов. Он отметил, что приоритет – наладить процесс формирования и корректировки образа будущего России с помощью социальных проектов разного уровня.

С сентября 2025 года обучение будущих социальных архитекторов начнется в магистратуре факультета политологии МГУ и в Финансовом университете при правительстве РФ, также в РГГУ стартуют программы дополнительного образования, а в МГИМО откроется Центр социальной архитектуры. Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов считает, что новая профессия даст импульс развитию политологии и станет социальным лифтом для молодежи, способствуя развитию инновационных практик и трансляции ключевых ценностей.

Заместитель начальника управления президента РФ Алексей Семенов подчеркнул, что государство и бизнес – главные социальные заказчики, заинтересованные в устойчивых моделях развития, и что формирование сообщества социальных архитекторов должно идти параллельно с развитием сообщества заказчиков. Президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина отметила, что социальная архитектура становится каналом доверия между государством и обществом и инструментом институционализации политической воли.

На конференции также выступили директор ВПШ им. И. Ильина Александр Дугин, декан факультета истории, политологии и права ГУП Вардан Багдасарян и другие эксперты. В рамках мероприятия были определены методологические ориентиры подготовки специалистов и представлены современные социально-архитектурные практики, способные ответить на актуальные общественно-политические вызовы.