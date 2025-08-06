Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
Суд вынес приговор жене экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
Суд назначил четыре года колонии жене экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева
Шалинский городской суд вынес приговор Зареме Мусаевой, супруге бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, сообщили в зале суда.
По делу о дезорганизации деятельности колонии Мусаева признана виновной и получила 3 года 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, передает ТАСС.
С учетом предыдущего приговора Ахматовского районного суда Грозного от 4 июля 2023 года, часть неотбытого срока была присоединена к новому наказанию. В итоге суд окончательно назначил Мусаевой 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Судья, зачитывая приговор, отметил: «Признать [Мусаеву] виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы». Ожидается, что защита Мусаевой обжалует решение суда.
Напомним, в 2023 году Шалинский суд Чеченской Республики отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Зареме Мусаевой, осужденной на пять лет лишения свободы за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество.