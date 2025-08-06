Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
В Петербурге ребенок получил тяжелую травму в аквапарке
В Петербурге мальчик получил тяжелую травму в аквапарке
В Санкт-Петербурге травму внутренних органов получил ребенок после столкновения с женщиной при выходе из бассейна.
Мальчик 2018 года рождения получил разрыв печени в петербургском аквапарке, сообщает РИА «Новости». Ребенок развлекался на водных горках вместе с родителями.
После катания отец взял мальчика на руки и попытался покинуть зону горки, несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о необходимости соблюдать осторожность из-за возможных столкновений с другими посетителями.
По данным Следственного комитета, в результате столкновения с женщиной, съехавшей с горки, ребенок получил серьезную травму живота. Как уточнил источник агентства в экстренных службах, у мальчика диагностирован разрыв левой доли печени, сейчас он находится в реанимации.
Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК по Санкт-Петербургу по факту травмирования возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее из аквапарка «Мореон» в Москве эвакуировали более 2 тыс. человек после обнаружения подозрительного предмета на территории комплекса. А заслуженный спасатель России назвал самые частые причины гибели людей в водоемах.