Заслуженный спасатель России назвал самые частые причины гибели людей в водоемах

Заслуженный спасатель назвал алкоголь и переоценку сил главными причинами гибели людей в водоемах

Tекст: Татьяна Косолапова

В МЧС России сообщили, что за минувшие выходные в подмосковных водоемах погибли 17 человек. На фоне аномальной жары в Московском регионе граждане массово посещали реки, озера и пруды. Еще девять человек утонули в Башкортостане, в Красноярском крае и Нижегородской области – по семь случаев гибели.



«Самая частая причина гибели людей на водоемах – непонимание соотношения что человек может, а также какие возможности в месте купания. Нередко подобного рода несчастные случаи усугубляются алкоголем», – говорит Коринный.

По словам собеседника, часто отдыхающие на водоеме переоценивают свои силы, заплывая в места, не предназначенные для купания. Например, за буйки, под мостики над водой и прочие сооружения, в зону с неочищенным дном и так далее. Иногда человек просто заплывает слишком далеко от берега, а на обратный путь попросту нет сил, и в совокупности с холодноватой водой это может привести к тому, что у человека начнут сводить конечности и он будет тонуть от паники.

«Часто дети остаются без присмотра и тоже заплывают куда не надо. К тому же, многие люди просто не знают, как выглядит тонущий человек. В интернете масса видео, где ребенок, например, в аквапарке, в окружении людей, которые находятся от него на расстоянии вытянутой руки, тонет. И никто ему не может помочь, потому что общественное сознание нас учит тому, что тонущий просит о помощи. Но это заблуждение, тонущий никогда не просит о помощи, у него просто на это нет сил, поскольку нет дыхания», – делится спасатель.

Здесь безопасность не в правиле, а в здравом смысле, подчеркивает эксперт. Если компания друзей отдыхает на пляже, то все взрослые, тем более если они выпили какие-либо алкогольные напитки, не должны уплывать далеко от берега, и уж тем более показывать какие-либо трюки с прыжками в воду и так далее. Кроме того, необходимо тщательно следить за своими детьми, чтобы они всегда были на виду, не уплывали далеко, смотреть, чтобы они «не плавали лицом вниз, даже если балуются, а также не барахтались в воде, совершая неконтролируемые движения».

Купаться стоит исключительно в разрешенных местах, продолжает специалист. В зоне запрещающих знаков это делать нельзя не только потому, что можно пораниться, но и из соображений здоровья. Лучше всего выбирать те места, которые оборудованы специально для купания и сопровождаются соответствующими знаками. Конечно, не реках таких обозначений крайне мало, однако и там можно найти контролируемые пляжи, пригодные для летнего отдыха.

«Для того, чтобы помочь другому, нужно знать правила первой помощи. Если есть доступ к тонущему человеку и понимание, что глубина небольшая, сам не утонешь, или в принципе все происходит недалеко от берега, то, безусловно, нужно спешить на помощь. Пострадавшего следует подтаскивать в сторону берега, а на земле уже оказать необходимую помощь», – заключил Коринный.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с газетой ВЗГЛЯД предупредила россиян, что ни в коем случае нельзя купаться в водоемах с утками, так как это может закончиться дерматитом или заражением паразитами.