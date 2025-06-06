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Дерматолог рассказала об опасности купания в одном водоеме с утками
Дерматолог Егорова: Купание в запрещеных местах может вызвать дерматит или «зуд купальщика»
Купание в водоеме может закончиться дерматитом или заражением паразитами, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она дала совет, как выбрать безопасный с медицинской точки зрения водоем для купания в жару.
«Можно купаться только там, где написано, что это разрешено. Зачастую в городских водоемах купаться нельзя – в этом случае установлены соответствующие знаки», – говорит Егорова. Она предупреждает, что запрет на купание в городских водоемах устанавливается не просто так: в воду может попасть химия – например, остатки моющих средств, что может вызвать при контакте с кожей различного рода дерматиты, аллергию.
По словам специалиста, опасны для купания водоемы, которые облюбовали утки. Эти птицы оставляют в воде помет, содержащий кишечную палочку, а также кампилобактерии, провоцирующие у человека кишечные инфекции. Также утки являются переносчиками паразитов, в связи с чем после купания можно заразиться церкариозом или, как его еще называют, зудом купальщика. Данная болезнь хоть и лечится, но является крайне неприятной. Общественные бассейны, по мнению собеседницы, – тоже не самое безопасное место летом: от хлорированной воды может появиться дерматит.
«Какую-то страшную, смертельно опасную или неизлечимую болезнь подхватить в городских водоемах нельзя. Тем не менее последствия купания в запрещенных местах могут быть болезненными. Поэтому лучше не рисковать и сразу направляться в место, где купание разрешено. Лучше выбирать проточные водоемы, причем вне Москвы – они самые безопасные. А в случае каких-либо кожных проявлений можно выпить антигистаминное средство», – советует врач.
Кроме того, она рекомендует обращать внимание на дно водоема – там могут быть различные осколки, разбитые бутылки и прочие острые предметы, о которые можно пораниться и получить кожную инфекцию.
Ранее руководитель группы Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что в жаркую погоду резко возрастает опасность заражения инфекционными болезнями при купании в водоемах. Самым распространенными заболеваниями являются зуд купальщика или шистосомозный дерматит.